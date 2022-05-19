ЗМІ з'ясували, з ким зустрічається адвокатка Джонні Деппа, і це не її підзахисний

Життя Камілли Васкес опинилося під прицілом таблоїдів після того, як вона взялася захищати свого знаменитого клієнта в суді.

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Поки триває суд між Джонні Деппом і його колишньою дружиною Ембер Герд, усі залучені до процесу також отримують свою частку слави. Опинилася в центрі уваги преси й адвокатка Деппа — Камілла Васкес. Їй зараз навіть приписують роман із її знаменитим клієнтом. Проте, як пише TMZ, серце Камілли зайняте іншим.

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37-річна адвокатка привернула увагу всього світу, коли провела з Ембер Герд жорсткий перехресний допит. А в залі суду вона часто торкалася Джонні Деппа, обіймала та підбадьорювала його. Поповзли чутки, що Деппа та Васкес пов'язують не лише ділові стосунки.

Але вона тільки підлила олії у вогонь, коли на пряме запитання про їхні стосунки лише хихикнула та махнула рукою.

[ + – ] Реакція Камілли Васкес на питання про її стосунки з Джонні Деппом

"Щодо всіх усмішок і хіхікання, які деякі помітили між Джонні та Каміллою, нам сказали, що вона просто вважає його веселим. І не могла сміятися з деяких його витівок і почуття гумору", — заявило поінформоване джерело.

Те ж джерело відзначило, що хоч Васкес і не відверта щодо свого особистого життя, але вона щаслива в стосунках. І це не стосунки з Джонні Деппом.

"Камілла щаслива в стосунках. Вона зустрічається з хлопцем із Британії, він працює у сфері нерухомості. Вони зустрічаються вже кілька місяців, і це серйозно", — уточнило джерело.

Про Каміллу таблоїдам відомо небагато, але вона є знаменитістю в юридичній сфері. Вона родом із Колумбії, навчалася в Південно-Західній школі права в Лос-Анджелесі з 2007 по 2010 рік. Роком раніше вона закінчила Університет Південної Каліфорнії з відзнакою.

Вона працює в юридичній фірмі Brown Rudnick. Її батьки дуже заможні та живуть у будинку вартістю мільйон доларів.

Фокус раніше розповідав, що колишню дружину Джонні Деппа одного разу заарештовували за домашнє насильство. Як з'ясувалося, кілька років тому вона напала на свою колишню дівчину на очах двох поліцейських. Акторку затримали, але пізніше зняли всі підозри. Саме цей епізод фігурував під час перехресного допиту. Камілла стверджувала, що Депп — лише одна з багатьох жертв Герд, і звинуватила її в тому, що вона вдарила свою колишню дівчину, пославшись на статтю, в якій повідомлялося про її арешт у 2009 році в міжнародному аеропорту Сіетл-Такома.

"Ви чинили насильство щодо міс Ван Рід під час ваших стосунків, чи не так? І це висвітлювалося в пресі, чи не так? Значить, містер Депп — не єдиний домашній партнер, на якого ви напали, чи не так, міс Герд?" — після того, як відео допиту опинилося в мережі, кількість шанувальників Камілли Васкес зросла, вони навіть стали носити футболки з її ім'ям.