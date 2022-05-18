Адвокати з'ясували, що Ембер Герд у минулому заарештовували за домашнє насильство

2009 року колишня дружина голлівудського актора напала на свою ексдівчину.

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На черговому засіданні в справі про наклеп адвокати Джонні Деппа згадали про інцидент за участю Ембер Герд і її колишньої дівчини Тасі ван Рі. За словами юристки Камілли Васкес, кілька років тому акторку затримали за напад на екскохану. Про це повідомляє Daily mail.

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Як пише видання, у 2009 році двоє співробітників поліції стали свідками того, як Герд під час сварки вдарила по руці свою колишню дівчину Тасю ван Рі, а потім зірвала з неї намисто. Акторку заарештували, проте незабаром зняли всі звинувачення.

Під час перехресного допиту Васкес заявила, що Джонні Депп був не єдиним коханим Ембер Герд, на якого вона напала. У відповідь актриса спростувала слова адвокатки, наполягаючи на тому, що ніколи не нападала на жодного партнера, з ким була в романтичних стосунках.

На засіданні приісяжним також показали відео з камер спостереження, на якому Ембер Герд їде в ліфті з актором Джеймсом Франко. Саме до нього Джонні Депп ревнував колишню дружину, припускаючи, що вони мають роман. На відео можна побачити, як Франко ніжно опускає голову на плече своєї супутниці. Проте Ембер заперечує зв'язок із актором, стверджуючи, що з Франко їх пов'язують лише дружні та добросусідські стосунки. Того дня, коли вони їхали разом у ліфті, Франко, за твердженням Герд, приїхав підтримати подругу, бо за добу до цього Джонні Депп кинув у неї телефон, залишивши на щоці синець.

Васкес також запитала Ембер Герд, чому Джеймс Франко приїхав до її пентхауса в Лос-Анджелесі саме тоді, коли Деппа не було в місті, додавши, що актор гостював у колишньої дружини Джонні наступного дня після того, як вона змінила замки.

"Я не знала його розклад", — відповіла Ембер.

Раніше Фокус розповідав, що адвокати Джонні Деппа показали любовний щоденник, у якому колишня дружина актора писала, що хоче розірвати його на частини та з'їсти.