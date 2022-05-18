Адвокаты выяснили, что Эмбер Херд в прошлом арестовывали за домашнее насилие

В 2009 году бывшая супруга голливудского актера напала на свою экс-девушку.

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На очередном заседании по делу о клевете адвокаты Джонни Деппа вспомнили об инциденте с участием Эмбер Херд и ее бывшей девушки Таси ван Ри. По словам юриста Камиллы Васкес, несколько лет назад актрису задержали за нападение на экс-возлюбленную. Об этом сообщают Daily mail.

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Как пишет издание, в 2009 году два сотрудника полиции стали свидетелями того, как Херд во время ссоры ударила по руке свою бывшую девушку Тасю ван Ри, а затем сорвала с нее ожерелье. Актрису арестовали, однако вскоре сняли все обвинения.

Во время перекрестного допроса Васкес заявила, что Джонни Депп был не единственным возлюбленным Эмбер Херд, на которого она напала. В ответ актриса опровергла слова адвоката, настояв на том, что никогда не нападала ни на одного партнера, с кем состояла в романтических отношениях.

На заседании присяжным также показали видео с камер наблюдения, на котором Эмбер Херд едет в лифте с актером Джеймсом Франко. Именно к нему Джонни Депп ревновал бывшую супругу, предполагая, что у них роман. На видео можно заметить, как Франко нежно опускает голову на плечо своей спутнице. Однако Эмбер отрицает связь с актером, утверждая, что с Франко их связывают только дружеские и добрососедские отношения. В тот день, когда они ехали вместе в лифте, Франко, по утверждению Херд, приехал поддержать подругу, так как за сутки до этого Джонни Депп бросил в нее телефон, оставив на щеке синяк.

Васкес также спросила у Эмбер Херд, почему Джеймс Франко приехал в ее пентхаус в Лос-Анджелесе именно тогда, когда Деппа не было в городе, добавив, что актер гостил у бывшей супруги Джонни на следующий день после того как она сменила замки.

"Я не знала его расписания", — ответила Эмбер.

Ранее Фокус рассказывал о том, что адвокаты Джонни Деппа показали любовный дневник, в котором бывшая супруга актера писала, что хочет разорвать его на части и съесть.