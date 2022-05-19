СМИ выяснили с кем встречается адвокат Джонни Деппа и это не ее подзащитный

Жизнь Камиллы Васкес оказалась под прицелом таблоидов после того, как она взялась защищать своего знаменитого клиента в суде

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Пока продолжается суд между Джонни Деппом и его бывшей женой Эмбер Херд, все вовлеченные в процесс также получают свою долю славы. Оказалась в центре внимания пресс и адвокат Деппа – Камилла Васкес. Ей сейчас даже приписывают роман с ее знаменитым клиентом. Однако, как пишет TMZ, сердце Камиллы занято другим.

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37-летняя адвокат привлекла внимание всего мира, когда учинила Эмбер Херд жесткий перекрестный допрос. А в зале суда она часто касалась Джонни Деппа, обнимала и подбадривала его. Поползли слухи, что Деппа и Васкес связывают не только деловые отношения.

Но она только подлила масла в огонь, когда на прямой вопрос об их отношениях только хихикнула и махнула рукой.

[ + – ] Реакция Камиллы Васкес на вопрос о ее отношениях с Джонни Деппом

"Что касается всех улыбок и хихиканья, которые некоторые заметили между Джонни и Камиллой, нам сказали, что она просто находит его забавным. И не могла смеяться над некоторыми его выходками и чувством юмора", — заявил осведомленный источник.

Тот же источник отметил, что хоть Васкес и не откровенничает насчет своей личной жизни, но она счастлива в отношениях. И это не отношения с Джонни Деппом.

"Камилла счастлива в отношениях. Она встречается с парнем из Британии, он работает в сфере недвижимости. Они встречаются уже несколько месяцев и это серьезно", — уточнил источник.

Про Камиллу таблоидам известно немного, но она знаменитость в юридической сфере. Она родом из Колумбии, училась в Юго-западной школе права в Лос-Анджелесе с 2007 по 2010 год. Годом ранее она закончила Университет Южной Калифорнии с отличием.

Она работает в юридической фирме Brown Rudnick. Ее родители весьма состоятельны и живут в доме стоимостью в миллион долларов.

Фокус ранее рассказывал, что бывшую супругу Джонни Деппа однажды арестовывали за домашнее насилие. Как выяснилось, несколько лет назад она напала на свою бывшую девушку на глазах у двух полицейских. Актрису задержали, но позже сняли все подозрения. Именно этот эпизод фигурировал во время перекрестного допроса. Камилла утверждала, что Депп — всего лишь еще одна из многих жертв Херд, и обвинила ее в том, что она ударила свою бывшую девушку, сославшись на статью, в которой сообщалось о ее аресте в 2009 году в международном аэропорту Сиэтл-Такома.

"Вы совершали насилие по отношению к мисс Ван Рид во время ваших отношений, не так ли? И это освещалось в прессе, не так ли? Значит, мистер Депп — не единственный домашний партнер, на которого вы напали, не так ли, мисс Херд?", — после того, как видео допроса очутилось в Сети, число поклонников Камиллы Васкес выросло, они даже стали носить футболки с ее именем.