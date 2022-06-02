Джонні Депп розповів, навіщо насправді судився з Ембер Герд

Актор святкує перемогу та готується до нового життя.

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58-річний американський актор Джонні Депп, який виграв справу про наклеп проти Ембер Герд, звернувся до всіх своїх шанувальників, опублікувавши великий текст в Instagram, де розповів, що його змусило вв'язатися в шестирічну війну з колишньою дружиною, та подякував їм за те, що вони підтримували його протягом усіх років гонінь.

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Актор зізнався, що шість років тому його життя змінилося "миттєво", і це вдарило по його рідних і близьких, а також його відданих фанатах.

"Через ЗМІ почали поширюватися брехливі, серйозні та кримінальні звинувачення на мою адресу, викликавши нескінченний потік ненависті, попри те, що проти мене не висунуто жодних формальних звинувачень. Все це пролетіло світом буквально в наносекунду і сейсмічно вплинуло на моє життя і кар'єру", — почав він своє звернення.

Тепер же, через шість років, справедливість перемогла попри всі втрати. Досягти цього стало головною метою Деппа:

"Я зважився довести цю справу до кінця тільки після того, як серйозно подумав про всі юридичні труднощі, з якими маю зіткнутися, і яким видовищем все це стане для всього світу. З самого початку метою цього судового слухання було бажання розкрити правду, незалежно від результату. Я був зобов'язаний говорити правду — зобов'язаний своїм дітям, зобов'язаний усім тим, хто нескінченно вірив у мене. Я нарешті відчуваю смирення, знаючи, що досяг цього".

Любов та підтримка з усього світу, за словами Джонні, буквально приголомшили його. Він сподівається, що його боротьба за правду допомогла іншим, хто опинився у схожій ситуації, а також хотів би, щоб ЗМІ оперували доведеними фактами, а не надуманими.

Він подякував судді присяжних, шерифам та решті учасників цієї справи, але найтепліше висловився про команду своїх юристів, які чудово попрацювали, щоб розкрити всю правду. До речі, з адвокаткою Каміллою Васкес йому приписували роман, проте вона заперечила ці чутки.

"Краще тільки попереду, і новий розділ нарешті розпочався", — підсумував Депп свій пост.

Нагадаємо, 1 червня суд присяжних, вивчивши всі матеріали справи та вислухавши свідчення, дійшов висновку, що правда — а Деппом. Тепер Ембер Герд доведеться заплатити колишньому чоловікові понад 8 мільйонів доларів.

Команда юристів акторки вже анонсувала апеляцію, а сама Герд написала, що розчарована рішенням суду. Щобільше, її адвокатка уже заявила, що Ембер не зможе заплатити призначену суму.