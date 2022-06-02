Ембер Герд вперше прокоментувала свою поразку в суді

Акторка заявила, що "вбита горем" і розчарована так, що "не передати словами".

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36-річна акторка Ембер Герд, яка напередодні програла суд колишньому чоловікові Джонні Деппу, заявила, що після оголошення суду присяжних, які визнали її винною в наклепі у статті в The Washington Post, "вбита горем". Відповідну заяву вона опублікувала, серед іншого, і в Instagram.

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За її словами, розчарування, яке вона зазнала, "не передати словами".

"Я вбита горем, що гори доказів, як і раніше, недостатньо, щоб протистояти непропорційній владі, впливу та зв'язкам мого колишнього чоловіка. Я ще більше розчарована тим, що цей вердикт означає для інших жінок. Це невдача. Це повертає час назад, коли жінку, яка говорила і говорила, можна було публічно зганьбити й принизити.Це відкидає уявлення про те, що до насильства щодо жінок слід ставитися серйозно. Я вважаю, що адвокатам Джонні вдалося змусити присяжних не звертати уваги на ключове питання свободи слова та ігнорувати докази, які були настільки переконливими, що ми виграли у Великій Британії. Мені шкода, що я програла цю справу. Але мені ще сумніше, що я, здається, втратила право, яке, як мені здавалося, я мала як американка — говорити вільно і відкрито", — написала Герд.

Суд у справі Деппа проти неї тривав 6,5 тижнів та транслювався на кількох платформах. Вислухавши обидві сторони та десятки свідків, присяжні озвучили своє рішення. Актору було присуджено від $15 до $10 млн як компенсацію і $5 млн як штрафні санкції. Пізніше суддя обмежив збитки у Вірджинії максимумом у $350 тис., внаслідок чого Депп отримає загалом $8,35 млн.

Навпаки, Герд виграла лише один із трьох своїх зустрічних позовів, які стосувалися заяв адвоката Деппа про те, що вона та друзі розгромили їхню квартиру, перш ніж викликати поліцію. Їй було присуджено лише $2 млн як компенсацію за збитки зі $100 млн, які вона вимагала, і нуль доларів як штрафні санкції.

Адвокати Герд заявили про те, що мають на меті подавати апеляцію.