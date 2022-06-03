Что случится с Эмбер Херд, если она не выплатит деньги Джонни Деппу

Суд теоретически может арестовать имущество бывшей супруги актера.

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Недавно завершилось одно из самых громких голливудских судебных разбирательств между 58-летним актером Джонни Деппом и его бывшей супругой, 36-летней Эмбер Херд. Звезда "Пиратов Карибского моря" сумел убедить присяжных в том, что его бывшая жена оклеветала его, пытаясь доказать, что Джонни Депп избивал ее и морально унижал во время их брака. Суд обязал Эмбер Херд выплатить экс-супругу $15 млн. Однако актриса не может этого сделать. У Эмбер Херд, по заявлению ее адвоката Элейн Бредехофт, просто нет таких денег. И если команда Джонни Деппа будет настаивать на выплатах, имущество актрисы потенциально могут арестовать. Об этом сообщает издание People.

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Как пишут в СМИ, Джонни Депп не стремился наказать Эмбер Херд деньгами, если верить заключительным заявлением его адвокатов, потому, возможно, актер не станет настаивать на выплатах со стороны бывшей жены, так как в большей степени он был заинтересован в том, чтобы спасти свое честное имя. В противном случае может быть запущен новый отдельный судебный процесс, в ходе которого имущество актрисы потенциально могут арестовать, устанавливая способы оплаты.

"Я полагаю — если бы я была в команде Деппа — они рассмотрят получение судебного запрета, чтобы помешать Эмбер Херд повторять заявления, которые присяжные сочли клеветническими, а затем оговорить, что платежи не будут произведены и не будет вынесено никакого судебного решения" — прокомментировала журналистам People дело Эмбер Херд аналитик по правовым вопросам Эмили Д. Бейкер.

Отметим, адвокаты звезды "Аквамена" считают, что на решение суда повлиял ажиотаж в Сети в поддержку Джонни Деппа. По словам защитницы Эмбер Херд Элейн Бредехофт, хотя присяжных просили не просматривать соцсети, пока идет судебный процесс между Деппом и Херд, она очень сомневается, что они этого не делали.

Фокус ранее рассказывал, как проходил один из самых масштабных звездных судов в истории и зачем на самом деле Джонни Депп судился с бывшей женой.