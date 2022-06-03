Що трапиться з Ембер Герд, якщо вона не виплатить гроші Джонні Деппу

Суд теоретично може заарештувати майно колишньої дружини актора.

Ми . Ми з України З першого дня війни Фокус ні на хвилину не припиняв роботу. Наша команда вважає своїм обов'язком інформувати читача про те, що відбувається, збирати й аналізувати факти, протистояти ворожій пропаганді. Сьогодні Фокус потребує вашої підтримки, щоб продовжувати свою місію. Дякуємо за те, що ви з нами. Підтримати

Нещодавно завершився один із найгучніших голлівудських судових розглядів між 58-річним актором Джонні Деппом та його колишньою дружиною, 36-річною Ембер Герд. Зірка "Піратів Карибського моря" зумів переконати присяжних у тому, що його колишня дружина обмовила його, намагаючись довести, що Джонні Депп бив її й морально принижував під час їхнього шлюбу. Суд зобов'язав Ембер Герд виплатити ексчоловікові $15 млн. Проте акторка не може цього зробити. Ембер Герд, за заявою її адвокатки Елейн Бредехофт, просто не має таких грошей. І якщо команда Джонні Деппа наполягатиме на виплатах, майно акторки потенційно можуть заарештувати. Про це повідомляє видання People.

Читайте кращі матеріали розділу на сторінці "Фокус. Стиль життя" в Facebook Підписатись

Як пишуть у ЗМІ, Джонні Депп не прагнув покарати Ембер Герд грошима, якщо вірити завершальній заяві його адвокатів, тому, можливо, актор не наполягатиме на виплатах з боку колишньої дружини, оскільки більшою мірою він був зацікавлений у тому, щоб врятувати своє чесне ім'я. Інакше може бути запущений новий окремий судовий процес, під час якого майно акторки потенційно можуть заарештувати, встановлюючи способи оплати.

"Я думаю — якби я була в команді Деппа — вони розглянуть отримання судової заборони, щоб завадити Ембер Герд повторювати заяви, які присяжні вважають наклепницькими, а потім обмовити, що платежі не будуть зроблені й не буде винесено жодного судового рішення" — прокоментувала журналістам People справа Ембер Герд аналітик з правових питань Емілі Д. Бейкер.

Зазначимо, адвокати зірки "Аквамена" вважають, що на рішення суду вплинув ажіотаж у мережі на підтримку Джонні Деппа. За словами захисниці Ембер Герд Елейн Бредехофт, хоча присяжних просили не переглядати соцмережі, поки триває судовий процес між Деппом та Герд, вона дуже сумнівається, що вони цього не робили.

Фокус раніше розповідав, як проходив один із наймасштабніших зіркових суден в історії й навіщо насправді Джонні Депп судився з колишньою дружиною.