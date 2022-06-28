Джонни Депп продемонстрировал новый стиль после своей победы в суде

59-летний актер был замечен в аэропорту Парижа

Джонни Депп после победы в суде над бывшей женой Эмбер Херд пожинает плоды успеха. Он изменил стиль и явно наслаждается жизнью. Об этом пишет Daily Mail.

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Актер сбрил бороду и сделал новую прическу – заплел волосы в косу. Событие – радостное. Впервые за два года Джонни снимется в кино. Фильм режиссера Майвенн Ле Беско расскажет историю короля Людовика XV и Деппу досталась главная роль.

Депп был в Париже на примерке костюмов. В аэропорту он старался сохранить инкогнито, скрывая лицо под шляпой и солнцезащитными очками.

[ + – ] Джонни Депп в парижском аэропорту

Новости о том, что Джонни возвращается в большое кино, появились вскоре после победы в суде. Также стало известно, что он ведет переговоры о том, чтобы вернуться во франшизу "Пиратов Карибского моря". Капитан Джек Воробей в исполнении Деппа принес киностудии Disney миллиарды, так что стоимость новой сделки, по слухам, не менее 300 миллионов долларов. Также студия пожертвует солидную сумму в любой благотворительный фонд по выбору Джонни Деппа.

Последний фильм про пиратов вышел в 2017 году. В новом фильме Джека Воробья не будет, но он может вернуться к своей роли в приквеле.

Юристы Деппа уже заявили, что из-за обвинений Эмбер Херд он потерял зарплату в размере 22 миллионов долларов.

Напомним, на последнем суде присяжные постановили, что Депп должен получить 10 миллионов долларов в качестве компенсации за ущерб и 5 миллионов долларов в качестве штрафных санкций, но судья уменьшил сумму штрафных убытков до 350 000 долларов в соответствии с ограничением штата. Эмбер должна заплатить бывшему мужу 8,3 миллиона долларов.

В любом случае, Эмбер Херд уже заявила, что у нее таких денег нет, и она будет обжаловать решение суда.

В свою очередь, Депп может и не потребовать от нее компенсации, но тогда и ей придется пойти на уступки, но Херд, судя по всему, на это не согласна.