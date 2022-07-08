Джонни Депп возвращается к работе и сыграет французского короля Людовика XV

А также может вернуться к роли Джека Воробья в "Пиратах Карибского моря"

Джонни Депп после победы над бывшей женой Эмбер Херд в суде возвращается к своей карьере в кино. И делает это с шиком. Он сыграет короля Людовика XV. Об этом пишет Daily Mail.

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Пока про проект известно немного. Режиссером выступит француженка Майвенн Ле Беско, фильм получил название "Фаворитка", финансирует его Netflix.

Также Майвенн сыграет фаворитку короля – графиню Жанну Дюбарри. Ранее она прославилась благодаря роли Дивы Плавалагуны в культовом фильме "Пятый элемент".

[ + – ] Актриса и режиссер Майвенн Ле Беско

Также сообщается, что Депп рассматривает предложения от Disney вернуться во франшизу "Пираты Карибского моря". Вероятней всего, это будет приквел к основной серии фильмов.

Фильм "Фаворитка", который планируется снять этим летом, станет первым фильмом Деппа на французском языке и, как ожидается, выйдет в прокат в 2023 году.

Хотя бюджет фильма неясен, обычный гонорар Деппа составляет не менее 20 миллионов долларов. Хотя, ради возвращения на экраны, он может и умерить аппетиты.

Напомним, Людовик XV правил целых 58 лет, вступив на престол в пять лет, и получил прозвище "Возлюбленный", в период его правления получил расцвет стиль "рококо" и изящные искусства, а состояние экономики оставляло желать лучшего. Его супругой была дочь польского князя Мария Лещинская, но король был столь любвеобилен, что после рождения десятого ребенка, королева изгнала его из спальни, и король нашел утешение в объятиях многочисленных любовниц. Самыми известными среди них были мадам де Помпадур и графиня Дюбарри.

[ + – ] Король Людовик XV в расцвете лет Фото: Соцсети

Netflix недавно договорился с французскими киногильдиями об инвестировании около 40 миллионов долларов во французские фильмы в попытке окупить интерес к своей продукции.

[ + – ] Джонни Депп возвращается в большое кино

Последний фильм с Джонни Деппом вышел еще в 2020 году. Это была драма "Минамата", которая рассказывала историю военного фотографа У. Юджина Смита, который расследовал отравление ртутью жителей японского города Минамата. Фильм провалился, собрав 1,7 миллионов долларов в прокате, при бюджете в 20 миллионов.

Напомним, отмечая победу в суде, Депп не только устроил несколько вечеринок и изменил имидж, но и сделал крупное пожертвование благотворительной организации, которая помогает детским больницам. Джонни Депп передал около 800 тысяч долларов.