Джонни Депп возвращается к работе и сыграет французского короля Людовика XV
А также может вернуться к роли Джека Воробья в "Пиратах Карибского моря"
Джонни Депп после победы над бывшей женой Эмбер Херд в суде возвращается к своей карьере в кино. И делает это с шиком. Он сыграет короля Людовика XV. Об этом пишет Daily Mail.
Пока про проект известно немного. Режиссером выступит француженка Майвенн Ле Беско, фильм получил название "Фаворитка", финансирует его Netflix.
Также Майвенн сыграет фаворитку короля – графиню Жанну Дюбарри. Ранее она прославилась благодаря роли Дивы Плавалагуны в культовом фильме "Пятый элемент".
Также сообщается, что Депп рассматривает предложения от Disney вернуться во франшизу "Пираты Карибского моря". Вероятней всего, это будет приквел к основной серии фильмов.
Фильм "Фаворитка", который планируется снять этим летом, станет первым фильмом Деппа на французском языке и, как ожидается, выйдет в прокат в 2023 году.
Хотя бюджет фильма неясен, обычный гонорар Деппа составляет не менее 20 миллионов долларов. Хотя, ради возвращения на экраны, он может и умерить аппетиты.
Напомним, Людовик XV правил целых 58 лет, вступив на престол в пять лет, и получил прозвище "Возлюбленный", в период его правления получил расцвет стиль "рококо" и изящные искусства, а состояние экономики оставляло желать лучшего. Его супругой была дочь польского князя Мария Лещинская, но король был столь любвеобилен, что после рождения десятого ребенка, королева изгнала его из спальни, и король нашел утешение в объятиях многочисленных любовниц. Самыми известными среди них были мадам де Помпадур и графиня Дюбарри.
Netflix недавно договорился с французскими киногильдиями об инвестировании около 40 миллионов долларов во французские фильмы в попытке окупить интерес к своей продукции.
Последний фильм с Джонни Деппом вышел еще в 2020 году. Это была драма "Минамата", которая рассказывала историю военного фотографа У. Юджина Смита, который расследовал отравление ртутью жителей японского города Минамата. Фильм провалился, собрав 1,7 миллионов долларов в прокате, при бюджете в 20 миллионов.
Напомним, отмечая победу в суде, Депп не только устроил несколько вечеринок и изменил имидж, но и сделал крупное пожертвование благотворительной организации, которая помогает детским больницам. Джонни Депп передал около 800 тысяч долларов.