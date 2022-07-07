Джонни Депп пожертвовал более 23 млн гривен на благотворительность

После скандальных судебных заседаний актер занялся благотворительностью.

Американский актер Джонни Депп пожертвовал внушительную сумму на благотворительную деятельность. Об этом пишет Daily Mail

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После победного суда над бывшей супругой Деппа его фонд "Never Fear Truth" ("Никогда не бойся правды") передал деньги нескольким благотворительным организациям.

Как известно, звезда фильмов "Пираты Карибского моря" передал 800 тысяч долларов (около 23,5 млн гривен) на счета различных благотворительных организаций. Пожертвования бывшего супруга Эмбер Херд были разделены между Фондом детской больницы Перта, детской благотворительной организацией больницы Грейт-Ормонд-стрит, коалицией Footprint и детской больницей Лос-Анджелеса.

[ + – ] Джонни Депп выиграл суд у своей бывшей жены Эмбер Херд Фото: коллаж Фокус

Накануне Джонни Депп выиграл суд у своей бывшей жены, актрисы Эмбер Херд, ранее обвинявшей Деппа в насилии, из-за чего карьера актера полностью разрушилась. Однако после громкой победы бренды и киностудии возобновляют сотрудничество со знаменитостью.

Напомним, Джонни Депп не просто выиграл значительную сумму компенсации у своей бывшей жены, практически разрушившей его карьеру. Голливудский актер также должен заплатить немалые деньги за обнародование лжи Эмбер Херд.

Также Фокус писал о грандиозном возвращении капитана Джека Воробья. 59-летний Джонни Депп после разрыва контрактов с создателями картины вернется к съемкам культовой истории за астрономическую сумму.