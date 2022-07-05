Не только Эмбер Херд. Сколько должен заплатить Джонни Депп за свою победу

Даже после громкой победы актер должен заплатить за судебный процесс.

59-летний американский актер Джонни Депп должен заплатить конкретную сумму за свою победу в суде над бывшей супругой Эмбер Херд. Об этом сообщает TMZ.

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Звезде фильма "Пираты Карибского моря" необходимо отдать 38 тысяч долларов (около 1 млн гривен) за обнародование документов о клевете своей бывшей возлюбленной.

Депп должен заплатить за проверку тысяч документов Американского союза защиты гражданских прав (ACLU), ведь адвокаты актера таким образом искали доказательства лжи Эмбер Херд, утверждавшей, что она пожертвовала организации половину суммы, полученной от развода с Джонни.

[ + – ] Джонни Депп и Эмбер Херд были женаты с 2015 по 2017 Фото: Getty Images

Эмбер Херд, в свою очередь, должна заплатить Джонни Деппу 15 млн долларов компенсации за разрушенную карьеру. Однако, как известно, у актрисы "Аквамена" нет таких денег, поэтому адвокаты Херд готовят апелляцию на решение суда.

Напомним, Джонни Депп выиграл дело против своей бывшей жены Эмбер Херд, обвинявшей актера в домашнем насилии, из-за чего карьера голливудской знаменитости практически разрушилась. Теперь бывшая возлюбленная Деппа должна отдать ему 15 млн долларов, однако актер может не принять эти деньги.

Также Фокус писал о возможном грандиозном возвращении Джонни Деппа к съемкам в "Пиратах Карибского моря".