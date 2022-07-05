Не тільки Ембер Герд. Скільки повинен заплатити Джонні Депп за свою перемогу

Навіть після своєї гучної перемоги актор повинен заплатити за судовий процес.

59-річний американський актор Джонні Депп повинен заплатити конкретну суму за свою перемогу у суді над колишньою дружиною Ембер Герд. Про це повідомляє TMZ.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

Зірці фільму "Пірати Карибського моря" необхідно віддати 38 тисяч доларів (близько 1 млн гривень) за оприлюднення документів про наклеп своєї колишньої коханої.

Депп повинен заплатити за перевірку тисяч документів Американського союзу захисту громадянських прав (ACLU), адже адвокати актора таким чином шукали докази брехні Ембер Герд, яка стверджувала, що пожертвувала організації половину суми, яку отримала від розлучення з Джонні.

[ + – ] Джонні Депп та Ембер Герд були одружені з 2015 по 2017 Фото: Getty Images

Ембер Герд, у свою чергу, повинна заплатити Джонні Деппу 15 млн доларів компенсації за зруйновану кар'єру. Проте, як відомо, в акторки "Аквамена" наразі немає таких грошей, тому адвокати Герд готують апеляцію на рішення суду.

Нагадаємо, Джонні Депп виграв справу проти своєї колишньої дружини Ембер Герд, яка звинувачувала актора в домашньому насильстві, через що кар'єра голлівудської знаменитості практично зруйнувалася. Тепер колишня кохана Деппа повинна віддати йому 15 млн доларів, проте актор може не прийняти ці гроші.

Також Фокус писав про ймовірне грандіозне повернення Джонні Деппа до зйомок у "Піратах Карибського моря".