Джонні Депп пожертвував понад 23 млн гривень на благодійність

Після скандальних судових засідань актор зайнявся благодійністю.

Американський актор Джонні Депп пожертвував значну суму на благодійну діяльність. Про це пише Daily Mail

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Після переможного суду над колишньою дружиною Деппа його фонд "Never Fear Truth" ("Ніколи не бійся правди") передав гроші кільком благодійним організаціям.

Як відомо, зірка фільмів "Пірати Карибського моря" передав 800 тисяч доларів (близько 23,5 млн гривень) на рахунки різноманітних благодійних організацій. Пожертвування колишнього чоловіка Ембер Герд було поділене між Фондом дитячої лікарні Перта, дитячою благодійною організацією лікарні Грейт-Ормонд-стріт, коаліцією Footprint та дитячою лікарнею Лос-Анджелеса.

[ + – ] Джонні Депп виграв суд у своєї колишньої дружини Ембер Герд Фото: колаж Фокус

Напередодні Джонні Депп виграв суд у своєї колишньої дружини, акторки Ембер Герд, яка раніше звинувачувала Деппа у насильстві, через що кар'єра актора повністю зруйнувалася. Проте після гучної перемог бренди та кіностудії відновлюють співпрацю зі знаменитістю.

Нагадаємо, Джонні Депп не просто виграв значну суму компенсації у своєї колишньої дружини, яка практично зруйнувала його кар'єру. Голлівудський актор також повинен заплатити чималі гроші за оприлюднення брехні Ембер Герд.

Також Фокус писав про грандіозне повернення капітана Джека Горобця. 59-річний Джонні Депп після розірвання контрактів зі створювачами картини повернеться до зйомок культової історії за астрономічну суму.