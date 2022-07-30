Джонни Депп заработал на своих картинах $3,6 млн (фото)

Актер продал портреты Аль Пачино, Элизабет Тейлор, Боба Дилана и Кита Ричардса.

59-летний голливудский актер Джонни Депп, которого из-за обвинений Эмбер Херд "отменили" в Голливуде, не скучал в опале и активно взялся рисовать. Сейчас же, когда его доброе имя восстановлено, а новые роли репетируются, он выставил часть своих работ на продажу, сообщает CBS News.

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По информации британского арт-ритейлера Castle Fine Art, произведения актера, коллекция "Друзья и герои" с изображениями людей, которые вдохновили Деппа как личность, были распроданы менее чем за день с момента их дебюта.

Среди тех, чьи портреты продали, – актеры Аль Пачино и Элизабет Тейлор, а также музыканты Боб Дилан и Кит Ричардс.

"Дебютная коллекция #JohnnyDepp "Друзья и герои" официально распродана. Этот первый в мире выпуск оказался нашей самой продаваемой коллекцией на сегодняшний день: все произведения были распроданы всего за несколько часов", – говорится в сообщении ритейлера.

В первые часы старта продаж Джонни заработал 3 миллиона фунтов стерлингов ($ 3,6 миллиона) и продал 780 репродукций через 37 галерей арт-хауса.

Перед тем, как выставить свои работы на продажу, Депп показал их поклонникам:

"Я всегда использовал искусство, чтобы выразить свои чувства и поразмышлять о тех, кто для меня важнее всего, таких как моя семья, друзья и люди, которыми я восхищаюсь. Мои картины окружают мою жизнь, но я держал их при себе и ограничивал себя. Никто никогда не должен себя ограничивать", – написал он в соцсети.

Напомним, Джонни Депп после победы над бывшей женой Эмбер Херд в суде возвращается к своей карьере в кино. Он сыграет короля Людовика XV. Режиссером картины с рабочим названием "Фаворитка" выступает француженка Майвенн Ле Беско. Финансирует съемки стриминговый сервис Netflix.

Отмечая победу над бывшей женой в суде, Депп не только устроил несколько вечеринок и изменил имидж, но и сделал крупное пожертвование благотворительной организации, которая помогает детским больницам. Джонни Депп передал около 800 тысяч долларов.