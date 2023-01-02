З'явилися перші фото Джонні Деппа в ролі Людовіка XV

Після скандальних звільнень із багатьох проєктів Депп повертається у велике кіно в стрічці "Жанна Дюбаррі".

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З'явилися перші фото Джонні Деппа в ролі французького короля Людовіка XV у фільмі "Жанна Дюбаррі", або "Фаворитка". Роль Жанни дісталася акторці Майвенн Ле Беско. Вона виступає режисеркою стрічки. Про це пише Deadline.

Фільм про короля та його фаворитку стане першою великою роботою Джонні Деппа після того, як його звільнили з низки проєктів після звинувачень у домашньому насильстві.

[ + – ] Джонні Депп і Майвенн у новому фільмі "Жанна Дюбаррі" Фото: Скриншот

Після судів між ним і його колишньою дружиною Ембер Герд Джонні втратив ролі у "Фантастичних звірях" і "Піратах Карибського моря". Його останньою роботою стала роль у стрічці "Мінамата" у 2020 році.

Наразі іде постпродакшн фільму після 11-тижневих зйомок у таких місцях як Версальський палац та інші замки в районі Парижа.

[ + – ] Зйомки фільму Фото: Скриншот

Про подробиці сюжету невідомо нічого. Фільм став шостою повнометражною роботою Майвенн яка прославилася ролями в стрічках свого бойфренда Люка Бессона.

У її новому фільмі одну з ролей виконає П'єр Рішар.

Драма історична, а значить, у ній буде розказана історія Жанни Дюбаррі, останньої офіційної фаворитки короля. Жанна Бекю була донькою ченця та швачки, працювала модисткою та куртизанкою, потім жила в будинку графа Дюбаррі, де її і помітив король.

Людовік XV прославився своїми стосунками з мадам де Помпадур і змістом свого так званого "Оленячого парку" неподалік Версаля, де жили його численні коханки та метреси. Після смерті Помпадур її місце зайняла Жанна, яка справно постачала свого коханого молодими дівчатами. Король панічно боявся заразитися венеричними захворюваннями, а тому віддавав перевагу "незіпсованим" партнеркам.

Іронічно, але він помер від віспи, якою заразився від однієї з дівчат, присланих до нього Дюбаррі.

[ + – ] Джонні Депп в образі Фото: Скриншот

Після смерті короля Жанна опинилася в монастирі, куди її помістили під арешт. Потім її випустили, і вона оселилася в маєтку, подарованому їй покійним королем. Під час революції Жанна була заарештована. Її стратили на гільйотині. Фаворитці короля було 50 років.

Нагадаємо, 79-річний продюсер франшизи "Пірати Карибського моря" Джеррі Брукхаймер "хотів би", щоб Джонні Депп повернувся у франшизу після того, як Disney звільнив його через скандал із Герд.