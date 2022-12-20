Продюсер "Піратів Карибського моря" розповів, кого бачить у ролі капітана Джека Горобця

На думку Джеррі Брукгаймера, ніхто краще за знаменитого актора з цією роллю не впорається.

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79-річний продюсер франшизи "Пірати Карибського моря" Джеррі Брукхаймер "хотів би", щоб Джонні Депп повернувся у франшизу після того, як Disney звільнив його через скандал зі звинуваченнями в домашньому насильстві з боку його колишньої дружини Ембер Герд. Про це він заявив в інтерв'ю The Hollywood Reporter, обговорюючи можливість зйомок шостої частини саги про пригоди капітана Джека Горобця.

"Я б хотів, щоб він з'явився у фільмі. Він друг, приголомшливий актор, і дуже шкода, що особисте життя вкрадається в усе, що ми робимо", — наголосив він.

У Брукгаймера запитали, чи вірить він, що Disney дозволить Деппу знятися в ще одному фільмі про піратів.

"Ви повинні запитати в них. Я не можу відповісти на це питання. Я справді не знаю", — зазначив він.

Продюсер також відповів на попередні заяви Деппа про те, що франшизі доведеться вбити його персонажа, капітана Джека Горобця, якщо він повернеться в шостому й останньому фільмі.

"Ви не можете. Ми намагалися вбити його. Це не спрацювало", — сказав Брукгаймер.

Раніше в листопаді почали циркулювати чутки про те, що Депп повернеться до "Пірати Карибського моря", незважаючи на те, що Disney виключив його з франшизи у 2018 році. Однак пізніше з'ясувалося, що інформація є хибною.

Востаннє Депп грав відважного персонажа у фільмі "Пірати Карибського моря: Мерці не розповідають казки" у 2017 році, перш ніж продюсери вирішили, що хочуть привнести "нову енергію" до надзвичайно популярної серії фільмів.

Нагадаємо, Disney готовий заплатити Деппу 300 мільйонів доларів і зробити щедру пожертву в один із фондів, на які вкаже актор, аби він повернувся, проте Джонні під присягою заявив, що не пробачить студії того, як із ним повелися.

Ці слова пролунали, коли адвокат Герд запитала Деппа:

"Якщо Disney прийде до вас із 300 мільйонами доларів і мільйоном альпак, ніщо на світі не змусить вас повернутися та працювати з "Дісней" над фільмом "Пірати Карибського моря"?"

"Це правда. Минуло два роки, коли в усьому світі постійно говорили про те, що я б'ю дружину. Так що я впевнений, що Disney намагався розірвати відносини, щоб бути в безпеці. У той час рух #MeToo був у розпалі. Вони не видалили мого персонажа з атракціонів. Вони не припиняли продавати ляльок капітана Джека Горобця. Вони не перестали нічого продавати. Вони просто не хотіли, щоб за мною тяглося щось, що вони знайдуть", — відповів Джонні.

А ось для хворої дитини він перевдягнувся на легендарного персонажа безплатно.