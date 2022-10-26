Disney хоче повернути Джонні Деппа у "Пірати Карибського моря" за $300 млн

Актор під присягою заявляв, що не пробачить Disney того, як з ним вчинили у найскладніший період його життя.

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Cтудія Disney, яка розірвала співпрацю з американським актором Джонні Деппом у розпалі його судових розглядів з колишньою дружиною Ембер Герд, що звинувачувала його в домашньому насильстві, тепер, коли його виправдали в суді на очах усього світу, готова витратити будь-які гроші, щоб повернути його на роль капітана Джека Горобця у новій частині франшизи "Пірати Карибського моря", пишуть західні ЗМІ. Наразі озвучується сума у 300 мільйонів доларів.

Джерело, близьке до Деппа, розповіло журналістам, що студія "зв'язалася" з Деппом "до судового розгляду у справі про дифамацію проти Ембер Герд і запитала, чи зацікавлений він у поверненні для ще одного або двох піратських фільмів".

"Угода полягає в тому, щоб Джонні Депп повернувся в ролі Джека Горобця в "Піратах Карибського моря 6" та спінофі Disney Plus про молодість капітана "Чорної перлини". Студія вже підготувала чернетку фільму про Джека Горобця, тому вони дуже сподіваються, що Джонні простить їх і повернеться як свій культовий персонаж", – додало джерело.

Попри таку щедру пропозицію, актор поки не погодився повернутися до зйомок, оскільки сильно обурений на те, як з ним вчинили. Ще під час останнього судового розгляду він під присягою заявив, що не повернеться у диснеївський фільм за жодних обставин.

Ці слова пролунали, коли адвокат Герд запитала Деппа:

"Якщо Disney прийде до вас із 300 мільйонами доларів та мільйоном альпак, ніщо на світі не змусить вас повернутися і працювати з Діснеєм над фільмом "Пірати Карибського моря"?"

"Це правда. Пройшло два роки, коли в усьому світі постійно говорили про те, що я б'ю дружину. Так що я впевнений, що Disney намагався розірвати відносини, щоб бути в безпеці. У той час рух #MeToo був у розпалі. Вони не видалили мого персонажа з атракціонів. Вони не припиняли продавати ляльок капітана Джека Горобця. Вони не перестали нічого продавати. Вони просто не хотіли, щоб за мною тяглося щось, що вони знайдуть", — відповів Джонні.

Після того, як актор захистив своє чесне ім'я у суді, він із головою поринув у роботу. Зараз Депп знімається у фільмі про французького короля, сам збирається зняти картину про Амадео Модільяні, малює та займається музикою.