Джонні Депп зніме фільм про Амадео Модільяні

Режисерський дебют Деппа відбувся ще 1997 року. "Модільяні" стане його другою картиною.

59-річний американський актор Джонні Депп, який втратив кілька років у кар'єрі через судові позови з колишньою дружиною Ембер Герд, стрімко відвойовує свої позиції після перемоги і з головою поринув у роботу. Він не тільки підписав новий контракт з Dior, грає роль французького короля Людовіка XV в історичній драмі "Фаворитка", але й зніме свою власну картину — байопік про італійського художника і скульптора художника Амадео Модільяні, пише The Hollywood Reporter.

Разом з Аль Пачино та Баррі Навіді Джонні стане співпродюсером фільму. Ця стрічка буде для Джонні другою за останні 25 років режисерською роботою після того, як у 1997 році він зняв фільм "Хоробрий".

"Модільяні", заснований на п'єсі Денніса Макінтайра та адаптований для кіноекранів Єжи та Мері Кромоловські, розповість про два дні життя художника в Парижі у 1916 році.

"Модільяні, якого довгий час вважали критичним та комерційним провалом, провів бурхливі та повні подій 48 годин, які стануть поворотним моментом у його житті та зрештою зміцнять його репутацію художньої легенди", — йдеться в описі картини. Виробництво фільму заплановане в Європі навесні 2023 року, і незабаром оголосять кастинг акторів.

"Сага про життя містера Модільяні — це те, що для мене неймовірно велика честь і по-справжньому почесно — показати на екрані. Це було життя з величезними труднощами, але зрештою з тріумфом — загальнолюдська історія, з якою можуть ідентифікувати себе всі глядачі", — заявив Депп.

Нагадаємо, що сам актор захоплюється творчістю, причому не лише музикою, а й створенням картин. Зовсім недавно він продав на аукціоні портрети кількох знаменитостей, які вплинули на нього та його життя, заробивши на цьому мільйони доларів.