Семизначна цифра: Джонні Депп підписав новий контракт із Dior

Аромат, який рекламує Джонні з 2017 року, став хітом продажів, ставши найуспішнішим в історії Dior.

Життя 59-річного голлівудського актора Джонні Деппа, який нещодавно виграв суд у справі про наклеп проти колишньої дружини Ембер Герд, налагоджується ударними темпами. Як повідомляє Page Six, модний дім Dior підписав із ним контракт на семизначну суму, і знаменитість продовжить рекламувати один із найуспішніших парфумів бренду Sauvage.

Офіційний обліковий запис Dior Beauty в Instagram уже опублікував фотографії та відео Деппа за лаштунками одного з його рок-концертів у Парижі, зняті знаменитим фотоблогером Грегом Вільямсом.

"Безстрашний, але людяний, як Sauvage", — говорить один із підписів.

Вільямс влаштував фотосесію до та після шоу, і кадри планують використовувати в майбутній рекламі Sauvage.

Після того, як Депп уперше підписав контракт із Dior у 2017 році, Sauvage став найбільш продаваним ароматом у світі. За даними Business of Fashion, він перевершив успішні жіночі аромати від Chanel та інших провідних брендів.

Однак співпраця модного дому та голлівудської суперзірки не завжди була безхмарною. У 2019 реклама Sauvage із Деппом у головній ролі та зображеннями, пов'язаними з культурою корінних американців, викликала звинувачення в культурному присвоєнні.

У 2020 році Dior, на відміну від Голлівуду, не став "скасовувати" актора, коли на нього накинулися після звинувачень Герд у домашньому насильстві. Бренд постійно зберігав свої договірні відносини з Деппом. Ця стратегія, схоже, окупилася: багато фанатів купували Sauvage на таких сайтах як Sephora й Ulta як демонстрацію підтримки під час судового розгляду.

Після того, як актор виграв справу в червні, Dior навіть показав рекламу Деппа "Дикий звір" у прайм-тайм на каналі Fox.

Нагадаємо, Джонні Депп виторгував за свої картини мільйони доларів.