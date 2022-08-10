Семизначная цифра: Джонни Депп подписал новый контракт с Dior

Аромат, который рекламирует Джонни с 2017 года, стал хитом продаж, став самым успешным в истории Dior.

Жизнь 59-летнего голливудского актера Джонни Деппа, недавно выигравшего суд в деле о клевете против бывшей жены Эмбер Херд, налаживается ударными темпами. Как сообщает Page Six, модный дом Dior подписал с ним контракт на семизначную сумму, и знаменитость продолжит рекламировать один из самых успешных парфюмов бренда Sauvage.

Официальный аккаунт Dior Beauty в Instagram уже опубликовал фотографии и видео Деппа за кулисами одного из его рок-концертов в Париже, снятые знаменитым фотоблогером Грегом Уильямсом.

"Бесстрашный, но человечный, как Sauvage", – гласит одна из подписей.

Уильямс устроил фотосессию до и после шоу, и кадры планируют использовать в будущей рекламе Sauvage.

После того, как Депп впервые подписал контракт с Dior в 2017 году, Sauvage стал самым продаваемым ароматом в мире. По данным Business of Fashion, он превзошел успешные женские ароматы от Chanel и других ведущих брендов.

Однако сотрудничество модного дома и голливудской суперзвезды не всегда было безоблачным. В 2019 реклама Sauvage с Деппом в главной роли и изображениями, связанными с культурой коренных американцев, вызвала обвинения в культурном присвоении.

В 2020 году Dior, в отличие от Голливуда, не стал "отменять" актера, когда на него ополчились после обвинений Херд в домашнем насилии. Бренд все время сохранял свои договорные отношения с Деппом. Эта стратегия, похоже, окупилась: многие фанаты покупали Sauvage на таких сайтах как Sephora и Ulta, в качестве демонстрации поддержки во время судебного разбирательства.

После того, как актер выиграл дело в июне, Dior даже показал рекламу Деппа "Дикий зверь" в прайм-тайм на канале Fox.

Напомним, Джонни Депп выручил за свои картины миллионы долларов.