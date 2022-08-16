Джонни Депп снимет фильм об Амадео Модильяни

Режиссерский дебют Деппа состоялася еще в 1997 году. "Модильяни" станет его второй картиной.

59-летний американский актер Джонни Депп, потерявший несколько лет в карьере из-за судебных тяжб с бывшей женой Эмбер Херд, стремительно отвоевывает свои позиции после победы и с головой окунулся в работу. Он не только подписал новый контракт с Dior, играет роль французского короля Людовика XV в исторической драме "Фаворитка", но и снимет свою собственную картину – байопик об итальянском художнике и скульпторе художнике Амадео Модильяни, пишет The Hollywood Reporter.

Вместе с Аль Пачино и Барри Навиди Джонни станет сопродюсером фильма. Эта лента будет для Джонни второй за последние 25 лет режиссерской работой после того, как в 1997 году он снял фильм "Храбрая сердцем".

"Модильяни", основанный на пьесе Денниса Макинтайра и адаптированный для киноэкранов Ежи и Мэри Кромоловски, расскажет о двух днях жизни художника в Париже в 1916 году.

"Модильяни, которого долгое время считали критическим и коммерческим провалом, провел бурные и полные событий 48 часов, которые станут поворотным моментом в его жизни и в конечном итоге укрепят его репутацию художественной легенды", – говорится в описании картины. Производство фильма запланировано в Европе весной 2023 года, и скоро будет объявлен кастинг актеров.

"Сага о жизни мистера Модильяни – это то, что для меня невероятно большая честь и по-настоящему почетно – показать на экране. Это была жизнь с огромными трудностями, но в конечном итоге с триумфом – общечеловеческая история, с которой могут себя идентифицировать все зрители", – заявил Депп.

Напомним, что сам актер увлекается творчеством, причем не только музыкой, но и созданием картин. Совсем недавно он продал на аукционе портреты нескольких знаменитостей, которые оказали влияние на него и его жизнь, заработав на этом миллионы долларов.