В Сети появилось первое фото Джонни Деппа в образе Людовика XV

Съемки фильма начались 26 июля и продлятся до октября.

Французская компания Why Not Productions представила первый тизер-изображение Джонни Деппа в роли короля Людовика XV в исторической истории любви французского режиссера Майвенн "Фаворитка", сообщает Deadline. Главную роль в картине сыграет сама Майвенн, а в актерский состав также войдут Пьер Ришар, Бенжамен Лаверн, Мелвиль Пупо, Индия Аир, Ноэми Львовски и Паскаль Греггори.

Картина расскажет о жизни Жанны дю Барри, женщины, которая стала последней любовью Людовика XV при Версальском дворе и его официальной фавориткой.

Жанна родилась в бедной семье швеи и ионаха-францисканца. Девушка жаждала роскошной жизни и удовольствий, однако зарабатывать ей пришлось проституцией. Позже она работала продавщицей и модисткой. Затем ее поселили в доме графа Жана-Батиста Дюбарри. 1 сентября 1768 года Людовик XV устроил ее брак с младшим братом графа Дюбарри, Гийомом, и приблизил ее ко двору.

Появление Жанны в Версале вызвало сильное недовольство, однако для короля она стала лучом солнца и вернуда ему вкус к жизни, несмотря на все интиги против нее при дворе.

После смерти Людовика XV она была арестована и заключена в монастырь. В апреле 1775 года графиня Дюбарри была освобождена. Она купила усадьбу в деревушке Сент-Врен, но не смогла там жить долго. В октябре 1776 года министр Морепа добился для нее королевского позволения вернуться в Лувесьенское имение, которое Людовик XV передал Дюбарри еще в 1769 году.

Жанна Дюбарри умерла не своей смертью: она была обезглавлена во время революции. Ее приговорили к смерти, обвинив в том, что якобы помогала эмигрантам и вступила в сношения с приверженцами Бриссо (жирондистами).

[ + – ] Джонни Депп в образе французского короля Людовика XV

Производственная компания Rust And Bone и A Prophet уже подтвердила, что съемки начались 26 июля и продлятся 11 недель, включая Версаль и другие замки в районе Парижа, а также студию.

Постановка знаменует собой первую роль Деппа в полнометражном фильме за три года. Актер возвращается в большое кино после победы в бурном судебном процессе по делу о клевете против бывшей жены Эмбер Херд.

"Фаворитка" – шестая полнометражная работа Майвенн и самая амбициозная на сегодняшний день. Помимо режиссуры и исполнения одной из главных ролей, Майвенн также написала сценарий в соавторстве с Тедди Лусси-Модесте.

В ключевую команду входят оператор Лоран Дайланд, художник-постановщик Анджело Дзампарутти, художник по костюмам Юрген Деринг, Джон Ноллет (дизайн прически), Том Пешо (грим) и Николя Провост (звук). Стивен Уорбек сочиняет оригинальную музыку.

Напомним, Джонни Депп подписал новый контракт с французским модным домом Dior. Он остается лицом парфюма Sauvage. Сумма контракта не разглашается, но, по слухам, речь идет о семизначной цифре.