У Мережі з'явилося перше фото Джонні Деппа в образі Людовика XV

Зйомки фільму розпочалися 26 липня і триватимуть до жовтня.

Французька компанія Why Not Productions представила перший тизер-зображення Джонні Деппа в ролі короля Людовика XV в історичній історії кохання французького режисера Майвенна "Фаворитка", повідомляє Deadline. Головну роль у картині зіграє сама Майвен, а до акторського складу також увійдуть П'єр Рішар, Бенжамен Лаверн, Мелвіль Пупо, Індія Аїр, Ноемі Львівські та Паскаль Греггорі.

Картина розповість про життя Жанни дю Баррі, жінки, яка стала останнім коханням Людовика XV при Версальському дворі та його офіційною фавориткою.

Жанна народилася в бідній родині швачки та монаха-францисканця. Дівчина жадала розкішного життя та задоволень, проте заробляти їй довелося проституцією. Пізніше вона працювала продавчинею і модисткою. Потім її поселили у будинку графа Жана-Батиста Дюбаррі. 1 вересня 1768 року Людовик XV влаштував її шлюб із молодшим братом графа Дюбаррі, Гійомом, і наблизив її до двору.

Поява Жанни у Версалі викликала сильне невдоволення, проте для короля вона стала променем сонця і повернула йому смак до життя, незважаючи на всі інтриги проти неї при дворі.

Після смерті Людовика XV її заарештували і помістили в монастир. У квітні 1775 графиня Дюбаррі була звільнена. Вона купила садибу в селі Сент-Врен, але не змогла там жити довго. У жовтні 1776 року міністр Морепа домігся для неї королівського дозволу повернутися до Лувесьєнського маєтку, який Людовик XV передав Дюбаррі ще в 1769 році.

Жанна Дюбаррі померла не своєю смертю: вона була обезголовлена під час революції. Її засудили до смерті, звинувативши в тому, що нібито допомагала емігрантам і вступила у стосунки з прихильниками Бріссо (жирондистами).

[ + – ] Джонні Депп в образі французького короля Людовика XV

Виробнича компанія Rust And Bone та A Prophet вже підтвердила, що зйомки розпочалися 26 липня та триватимуть 11 тижнів, включаючи Версаль та інші замки в районі Парижа, а також студію.

Постановка знаменує першу роль Деппа в повнометражному фільмі за три роки. Актор повертається у велике кіно після перемоги у бурхливому судовому процесі у справі про наклеп проти колишньої дружини Ембер Герд.

"Фаворитка" — шоста повнометражна робота Майвен і найамбіційніша станом на сьогодні. Крім режисури та виконання однієї з головних ролей, Майвен також написала сценарій у співавторстві з Тедді Луссі-Модесте.

У ключову команду входять оператор Лоран Дайланд, художник-постановник Анджело Дзампарутті, художник з костюмів Юрген Дерінг, Джон Ноллет (дизайн зачіски), Том Пешо (грим) та Ніколя Провост (звук). Стівен Ворбек складає оригінальну музику.

Нагадаємо, Джонні Депп підписав новий контракт із французьким модним домом Dior. Він залишається обличчям парфуму Sauvage. Сума контракту не розголошується, але, за чутками, йдеться про семизначну цифру.