Disney хочет вернуть Джонни Деппа в "Пираты Карибского моря" за $300 млн

Актер под присягой заявлял, что не простит Disney того, как с ним поступили в самый сложный период в его жизни.

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Cтудия Disney, разорвавшая сотрудничество с американским актером Джонни Деппом в разгаре его судебных разбирательств с бывшей женой Эмбер Херд, обвинявшей его в домашнем насилии, теперь, когда его оправдали в суде на глазах у всего мира, готова потратить любые деньги, чтобы вернуть его на роль капитана Джека Воробья в новой части франшизы "Пираты Карибского моря", пишут западные СМИ. На данный момент озвучивается сумма в 300 миллионов долларов.

Источник, близкий к Деппу, рассказал журналистам, что студия "связалась" с Деппом "до судебного разбирательства по делу о диффамации против Эмбер Херд и спросила, заинтересован ли он в возвращении для еще одного или двух пиратских фильмов".

"Сделка заключается в том, чтобы Джонни Депп вернулся в роли Джека Воробья в "Пиратах Карибского моря 6" и спин-оффе Disney Plus о молодости капитана "Черной жемчужины. Студия уже подготовила черновик фильма о Джеке Воробье, поэтому они очень надеются, что Джонни простит их и вернется в качестве своего культового персонажа", – добавил источник.

Несмотря на столь щедрое предложение, актер пока не согласился вернуться к съемкам, поскольку сильно обижен на то, как с ним поступили. Еще во время последнего судебного разбирательства он под присягой заявил, что не вернется в диснеевский фильм ни при каких обстоятельствах.

Эти слова прозвучали, когда адвокат Херд задала Деппу вопрос:

"Если Disney придет к вам с 300 миллионами долларов и миллионом альпак, ничто на свете не заставит вас вернуться и работать с Диснеем над фильмом "Пираты Карибского моря"?"

"Это правда. Прошло два года, когда во всем мире постоянно говорили о том, что я избиваю жену. Так что я уверен, что Disney пытался разорвать отношения, чтобы быть в безопасности. В то время движение #MeToo было в самом разгаре. Они не удалили моего персонажа из аттракционов. Они не прекращали продавать кукол капитана Джека Воробья. Они не перестали ничего продавать. Они просто не хотели, чтобы за мной тянулось что-то, что они найдут", – ответил Джонни.

После того, как актер защитил свое честное имя в суде, он с головой окунулся в работу. Сейчас Депп снимается в фильме о французском короле, сам собирается снять картину об Амадео Модильяни, рисует и занимается музыкой.