Постарілий Джонні Депп знову одягнув костюм капітана Джека Горобця (відео)

Джонні Депп "посвятив" юного блогера у лицарі.

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59-річний американський актор Джонні Депп, який не бажає за $300 мільйонів повернутися до ролі капітана Джека Горобця у шостій частині "Піратів Карибського моря", зробив це беезплатно для невиліковно хворого 11-річного шанувальника, YouTube-блогера Корі. Відповідні відео з'явилися у мережі.

Корі переніс дві операції з пересадки серця, і він перебуває на паліативному лікуванні, але хоче набрати якнайбільше підписників, поки він може, у чому йому допоміг Джонні. Йдеться про 100 тисяч людей. Так, дитина хоче отримати нагороду "Срібна кнопка відтворення".

Для відеозвернення та дзвінка Джонні вбрався в костюм свого культового персонажа, капітана Джека Горобця, завдав відповідного гриму і побажав Корі всього найкращого. Він також закликав своїх шанувальників підписатися на обліковий запис хлопчика. Водночас виглядав улюблений герой вже далеко не таким свіжим: його обличчя помітно постаріло і розпливлося.

Спочатку актор записав для хлопчика персональне відео, а потім зателефонував відеозв'язку.

"Капітан Корі… Я розумію, що ви любите канал YouYube… так що я хочу сказати, що буду радий підписатися на ваш канал на YouTube і пораджу всім своїм друзям підписатися на ваш канал на YouTube. Бажаю вам удачі, я ваш фанат номер один, капітан Корі, при всій моїй повазі та любові", — сказав Джонні.

Під час телефонного дзвінка Депп вдав, що знаходиться на піратському кораблі.

Якоїсь миті він пожартував:

"Я дуже легко спалахую, я перебуваю серед такої кількості вогню зі свічками, що боюся, що ця пригода може піти не за планом".

Також актор похвалив капелюх блогера, і хлопчик став "лицарем" Корі з мечем капітана Джека.

Зі свого боку дитина сказала, що їй потрібно набрати 200 тисяч підписників, щоб опублікувати решту дзвінка. Наразі на його канал підписалися 189 тисяч користувачів.

Нагадаємо, студія Disney, яка розірвала співпрацю з американським актором Джонні Деппом у розпал його судових розглядів з колишньою дружиною Ембер Герд, яка звинувачувала його в домашньому насильстві, тепер, коли його виправдали в суді на очах усього світу, готова витратити будь-які гроші, щоб повернути його на роль капітана Джека Горобця. Наразі озвучується сума $300 мільйонів.

Однак сам Джонні заявив під присягою, що не повернеться до проєкту, який приніс йому світову славу та любов глядачів.