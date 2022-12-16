Постаревший Джонни Депп снова надел костюм капитана Джека Воробья (видео)

Джонни Депп "посвятил" юного блогера в рыцари.

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59-летний американский актер Джонни Депп, который не желает за $300 миллионов вернуться к роли капитана Джека Воробья в шестой части "Пиратов Карибского моря", сделал это бесплатно для неизлечимо больного 11-летнего поклонника, YouTube-блогера Кори. Соответствующие видео появились в Сети.

Кори перенес две операции по пересадке сердца, и он находится на паллиативном лечении, но хочет набрать как можно больше подписчиков, пока он может, в чем ему помог Джонни. Речь идет о 100 тысячах человек. Таким образом ребенок хочет получить награду "Серебряная кнопка воспроизведения".

Для видеообращения и звонка Джонни нарядился в костюм своего культового персонажа, капитана Джека Воробья, нанес соответствующий грим и пожелал Кори всего наилучшего. Он также призвал своих поклонников подписаться на аккаунт мальчика. При этом выглядел любимый герой уже далеко не таким свежим: его лицо заметно постарело и расплылось.

Сначала актер записал для мальчика персональное видео, а затем позвонил по видеосвязи.

"Капитан Кори… Я понимаю, что вы любите канал YouYube… так что я хочу сказать, что буду рад подписаться на ваш канал на YouTube и посоветую всем своим друзьям подписаться на ваш канал на YouTube. Желаю вам удачи, я ваш фанат номер один, капитан Кори, при всем моем уважении и любви", – сказал Джонни.

Во время телефонного звонка Депп притворился, что находится на пиратском корабле.

В какой-то момент он пошутил:

"Я очень легко воспламеняюсь, я нахожусь среди такого количества огня со свечами, что боюсь, что это приключение может пойти наперекосяк".

Также актер похвалил шляпу блогера, и мальчик стал "рыцарем" Кори с мечом капитана Джека.

В свою очередь ребенок сказал, что ему нужно набрать 200 тысяч подписчиков, чтобы опубликовать остальную часть звонка. Сейчас на его канал подписались 189 тысяч пользователей.

Напомним, студия Disney, разорвавшая сотрудничество с американским актером Джонни Деппом в разгар его судебных разбирательств с бывшей женой Эмбер Херд, обвинявшей его в домашнем насилии, теперь, когда его оправдали в суде на глазах у всего мира, готова потратить любые деньги, чтобы вернуть его на роль капитана Джека Воробья. На данный момент озвучивается сумма в $300 миллионов.

Однако сам Джонни заявил под присягой, что не вернется в проект, принесший ему мировую славу и любовь зрителей.