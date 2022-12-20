Продюсер "Пиратов Карибского моря" рассказал, кого видит в роли капитана Джека Воробья

По мнению Джерри Брукхаймера, никто лучше знаменитого актера с этой ролью не справится.

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79-летний продюсер франшизы "Пираты Карибского моря" Джерри Брукхаймер "хотел бы", чтобы Джонни Депп вернулся во франшизу после того, как Disney уволил его из-за скандала с обвинениями в домашнем насилии со стороны его бывшей жены Эмбер Херд. Об этом он заявил в интервью The Hollywood Reporter, обсуждая вероятность съемок шестой части саги о приключениях капитана Джека Воробья.

"Я бы хотел, чтобы он появился в фильме. Он друг, потрясающий актер, и очень жаль, что личная жизнь вкрадывается во все, что мы делаем", – подчеркнул он.

Когда у Брукхаймера спросили, верит ли он, что Disney позволит Деппу сняться в еще одном фильме о пиратах.

"Вы должны спросить их. Я не могу ответить на этот вопрос. Я действительно не знаю", – отметил он.

Продюсер также ответил на предыдущие заявления Деппа о том, что франшизе придется убить его персонажа, капитана Джека Воробья, если он вернется в шестом и последнем фильме.

"Вы не можете. Мы пытались убить его. Это не сработало", – сказал Брукхаймер.

Ранее в ноябре начали циркулировать слухи о том, что Депп вернется в "Пираты Карибского моря", несмотря на то, что Disney исключил его из франшизы в 2018 году. Однако позже выяснилось, что информация является ложной.

В последний раз Депп играл отважного персонажа в фильме "Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки" в 2017 году, прежде чем продюсеры решили, что хотят привнести "новую энергию" в чрезвычайно популярную серию фильмов.

Напомним, Disney готов заплатить Деппу 300 миллионов долларов и сделать щедрое пожертвование в один из фондов, на которые укажет актер, лишь бы он вернулся, однако Джонни под присягой заявил, что не простит студии того, как с ним поступили.

Эти слова прозвучали, когда адвокат Херд задала Деппу вопрос:

"Если Disney придет к вам с 300 миллионами долларов и миллионом альпак, ничто на свете не заставит вас вернуться и работать с Диснеем над фильмом "Пираты Карибского моря"?"

"Это правда. Прошло два года, когда во всем мире постоянно говорили о том, что я избиваю жену. Так что я уверен, что Disney пытался разорвать отношения, чтобы быть в безопасности. В то время движение #MeToo было в самом разгаре. Они не удалили моего персонажа из аттракционов. Они не прекращали продавать кукол капитана Джека Воробья. Они не перестали ничего продавать. Они просто не хотели, чтобы за мной тянулось что-то, что они найдут", – ответил Джонни.

А вот для больного ребенка он нарядился легендарным персонажем бесплатно.