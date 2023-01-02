Появились первые фото Джонни Деппа в роли Людовика XV

После скандальных увольнений из многих проектов, Депп возвращается в большое кино в картине "Жанна Дюбарри".

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Появились первые фото Джонни Деппа в роли французского короля Людовика XV в фильме "Жанна Дюбарри", или "Фаворитка". Роль Жанны досталась актрисе Майвенн Ле Беско. Она же выступает режиссером картины. Об этом пишет Deadline.

Фильм о короле и его фаворитке станет первой большой работой Джонни Деппа после того, как его уволили из ряда проектов после обвинений в домашнем насилии.

[ + – ] Джонни Депп и Майвенн в новом фильме "Жанна Дюбарри" Фото: Скриншот

После судов между ним и его бывшей женой Эмбер Херд, Джонни потерял роли в "Фантастических тварях" и "Пиратах Карибского моря". Его последней работой стала роль в картине "Минамата" в 2020 году.

В настоящее время идет постпродакшн фильма после 11-недельных съемок в таких местах, как Версальский дворец и другие замки в районе Парижа.

[ + – ] Съемки фильма Фото: Скриншот

Про подробности сюжета неизвестно ничего. Фильм стал шестой полнометражной работой Майвенн, которая прославилась ролями в картинах своего бойфренда Люка Бессона.

В ее новом фильме одну из ролей исполнит Пьер Ришар.

Драма историческая, а значит, в ней будет рассказана история Жанны Дюбарри, последней официальной фаворитки короля. Жанна Бекю была дочкой монаха и швеи, работала модисткой и куртизанкой, потом жила в доме графа Дюбарри, где ее и приметил король.

Людовик XV прославился своими отношениями с мадам де Помпадур, и содержанием своего так называемого "Оленьего парка" неподалеку от Версаля, где содержались его многочисленные любовницы и метрессы. После смерти Помпадур ее место заняла Жанна, которая исправно снабжала своего возлюбленного молодыми девушками. Король панически боялся заразиться венерическими заболеваниями, а потому предпочитал "неиспорченных" партнерш.

Иронично, но умер он от оспы, которой заразился от одной из девушек, присланных к нему Дюбарри.

[ + – ] Джонни Депп в образе Фото: Скриншот

После смерти короля Жанна оказалась в монастыре, куда ее поместили под арест. После ее выпустили и она поселилась в поместье, подаренном ей покойным королем. Во время революции Жанна была арестована. Ее казнили на гильотине. Фаворитке короля было 50 лет.

Напомним, 79-летний продюсер франшизы "Пираты Карибского моря" Джерри Брукхаймер "хотел бы", чтобы Джонни Депп вернулся во франшизу после того, как Disney уволил его из-за скандала с Херд.