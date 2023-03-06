Джонни Депп нашел новый источник дохода и уже заработал миллионы долларов

Это – второй раз, когда Депп устроил распродажу своих работ.

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59-летний американский актер Джонни Депп, который понемногу возвращается в большое кино после "отмены", снимаясь в главной роли во французской исторической драме о Людовике XV, очень успешно пробует себя на художественном поприще. Он не только рисует картины, но еще и продает их. Так, только за неделю он заработал на своих полотнах свыше 21 тыс. долларов, а общая сумма его дохода от продажи всех работ составила почти 5,5 млн. долларов, пишет Daily Mail.

Последние четыре произведения Джонни были проданы в галерее Castle Fine Art Gallery в лондонском Ковент-Гарден. Там выставили на продажу серию его гравюр с изображением звезды регги Боба Марли, писателя Хантера С. Томпсона и актеров Хита Леджера и Ривера Феникса по 5400 долларов каждая.

Это вторая выставка из коллекции Деппа "Друзья и герои", которая поступила в продажу в Великобритании. Первая, в которой участвовали легенда фолка Боб Дилан, Кит Ричардс из журнала Rolling Stone, актриса Элизабет Тейлор и актер Аль Пачино, также была распродана за несколько часов в июле прошлого года.

По словам актера, он действительно тронут тем, что люди интересуются его творчеством как художника и мотивируют развиваться в этом направлении.

Депп признался, что в последнее время он много бывает в Европе и Великобритании и "любит" Лондон, который он назвал "очень творческой средой".

"В течение многих лет я действительно строго придерживался только повседневной работы в кинобизнесе, хотя мне всегда нужно было убежать на чистый лист бумаги, будь то письмо, рисование или раскрашивание чистого холста. Заниматься чем-то в первый раз, не имея представления о том, что вот-вот начнется и во что это выльется, приносит глубокое удовлетворение.

Для людей, которые действительно видят этот материал сейчас в первый раз, чтобы реагировать так, как они, так позитивно, на все, что я сделал, это очень трогательно", – не скрывает эмоций знаменитость.

Еще одна страсть Деппа – музыка, где он тоже реализовался очень неплохо. Депп выступал со своей собственной группой и со своим другом, легендой гитары Джеффом Беком, который умер в январе. Они вместе выпустили пластинку под названием "18" в июле прошлого года.

Ранее Фокус писал, что Джонни Депп был рядом с гитаристом Джеффом Беком в последние минуты его жизни.