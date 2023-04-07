Вийшов трейлер довгоочікуваного фільму "Жанна Дюбаррі" з Джонні Деппом у головній ролі

Прем'єра картини запланована на 16 травня.

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Трейлер історичної драми "Жанна Дюбаррі" з'явився в мережі, і примітна вона не лише великою кількістю розкішних костюмів, найкрасивіших пейзажів та цікавим сюжетом, а й участю в ній американського актора Джонні Деппа, який заради зйомок у фільмі заговорив французькою. Раніше у ЗМІ фігурувала назва "Фаворитка", але в офіційному трейлері картину названо ім'ям головної героїні.

Ця стрічка – тріумфальне повернення знаменитості у велике кіно після того, як через розлучення з Ембер Херд його взялися активно "відміняти". У ній він грає французького короля Людовіка XV. Головна жіноча роль дісталася режисерці стрічки Майвен Ле Беско, і вона вийшла чарівною в ролі останньої фаворитки монарха, про кохання яких, власне, і оповідає фільм.

Драма відкриє Каннський кінофестиваль 2023 року 16 травня.

За виробництво кінострічки відповідають студії Why Not Productions та Wild Bunch International.

Історія Дюбаррі була скандальною та трагічною. Жанна Беку була незаконнонародженою дочкою ченця-францисканця та швачки, в молодості займалася проституцією. До двору вона потрапила лише завдяки власній завзятості та чарівності, де нажила багато заздрісників та відвертих ворогів. Після смерті Людовіка XV її ув'язнили в монастир, звідки її пізніше випустили, проте вже під час Французької революції її ув'язнили й обезголовили на гільйотині, звинувативши в тому, що вона допомагала емігрантам і спілкувалася з жирондистами.

Майвенн відома роллю Діви Плавалагуни в "П'ятому елементі" Люка Бессона, з яким вона була одружена. Також у фільмі знімалися Луї Гаррель ("Мрійники"), Мельвіль Пупо ("Офіцер і шпигун") та знаменитий комік П'єр Рішар. Відомо, що зйомки фільму відбувалися у паризькому Версалі.

Раніше Фокус писав, що Джонні Депп заробляє життя не тільки зйомками. Він почав малювати картини, і його роботи йдуть із торгів за мільйони доларів.