Адвокат Джонни Деппа рассказала, почему никогда не стала бы с ним встречаться

Дело Джонни Деппа принесло Камилле Васкес большую популярность, поэтому интерес к ее личной жизни не утихает даже спустя время после громкого судебного процесса.

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40-летняя адвокат Камилла Васкес, которая помогла голливудской суперзвезде Джонни Деппу одержать победу в суде над бывшей женой Эмбер Херд, призналась, что у нее никогда не было романтических отношений со звездой "Пиратов Карибского моря", и в дальнейшем они в принципе невозможны, сообщает Extra.

Эти слова прозвучали спустя почти два года после судебного процесса.

"Я бы никогда. Позвольте мне просто заявить об этом официально. Никогда не встречалась с Джонни Деппом. Никогда бы не встречалась с Джонни Деппом. Я думаю, что он прекрасный человек… Он не мой тип", — заявила юристка.

Васкес опровергла роман с Деппом

Васкес, которая быстро прославилась благодаря своей работе над этим делом, отметила, что ее первые встречи с Деппом показали их поразительно разные взгляды.

"Я помню, что, может быть, после 30 или 40 минут разговора с ним, я помню, как у меня был внетелесный опыт, и я смотрела на него и думала: "Он видит мир совсем иначе, чем я". Он определенно использует другую часть своего мозга, он такой художник", – вспоминает она.

По словам Камиллы, она до сих пор не смотрела "Пиратов Карибского моря", где Депп сыграл капитана Джека Воробья. Она знала его по роли в фильме "Шоколад".

Васкес окончила Университет Южной Калифорнии, получив степень бакалавра в области искусств, коммуникаций и политологии в 2006 году. Свободно говорящая по-испански, она училась в Юго-Западной юридической школе в Лос-Анджелесе с 2007 по 2010 год и работала в одной юридической фирме, прежде чем присоединиться к своей нынешней практике, Brown Rudnick LLP, в качестве юриста.

Камилла специализируется на "исках о клевете на стороне истца, а также имеет дополнительный опыт в судебных разбирательствах по спорам по контрактам, делам, связанным с бизнесом, и искам, связанным с трудоустройством".

Она также указана как имеющая "обширный опыт решения параллельных проблем управления репутацией и кризисных коммуникаций, возникающих в связи с этими обязательствами". У нее нет публичных профилей в социальных сетях.

В июне 2022 года Васкес уже отвечала на слухи о ее романе со своим звездным клиентом. По ее словам, она просто делала свою работу. Адвокат также сказала, что является "очень тактильным человеком", поэтому объятия с Деппом не означают сразу романтические отношения. Таким образом она хотела поддержать актера.

Ранее Фокус писал, кто стал новым звездным клиентом Камиллы.