Адвокат Джонни Деппа назвала слухи о романе с подзащитным "сексистскими"

Ранее Деппа и Камиллу Васкес подозревали в романтических отношениях.

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Адвокат Джонни Деппа Камилла Васкес назвала слухи о ее романе с актером сексистскими. Об этом пишет People.

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"Это очень неэтичное обвинение. Это сексизм. Я просто делала свою работу, но эти слухи очень разочаровали меня. Мне очень не понравился тот факт, что некоторые СМИ поддержали это и заявили, что мое общение с Джонни, ставшим моим близким другом, было неуместным и непрофессиональным", — откровенно рассказала Камилла в ответ на слухи о возможном романе адвоката и ее подзащитного.

Камилла добавила, что является "очень тактильным человеком", поэтому объятия с Деппом не означают сразу романтические отношения. Плюс, Васкес очень хотела поддержать актера, по ее словам.

[ + – ] Джонни Депп со своей адвокатом

"Этот человек боролся за свою жизнь. Когда я видела, как ему каждый день приходится сидеть и слушать самые ужасные обвинения, это просто разбивало мне сердце. И если я могла хоть как-то утешить его, то делала это: я держала его за руку и давала ему понять, что мы рядом и будем бороться за него, потому что он этого заслужил", — добавила адвокат, которая, как оказалось, давно находится в счастливых отношениях, поэтому роману с Деппом не было места в ее жизни.

[ + – ] Адвокат Джонни Деппа Камилла Васкес

А после победоносного дела Камилла Васкес получила повышение. Женщина стала партнером в адвокатской фирме, где работала раньше.

Напомним, Джонни Депп выиграл суд у своей бывшей жены Эмбер Херд. Теперь актриса должна выплатить 15 млн долларов компенсации своему бывшему возлюбленному за разрушенную карьеру и имидж. Тем не менее, голливудская знаменитость может отказаться от денег экс-жены.

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