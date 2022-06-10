Адвокатка Джонні Деппа назвала чутки про роман з підзахисним "сексистськими"

Раніше Деппа та Каміллу Васкес запідозрили в романтичних стосунках.

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Адвокатка Джонні Деппа Камілла Васкес назвала чутки про її роман з актором сексистськими. Про це пише People.

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"Це дуже неетичне звинувачення. Це сексизм. Я просто робила свою роботу, але ці чутки дуже розчарували мене. Мені дуже не сподобався той факт, що деякі ЗМІ підтримали це і заявили, що моє спілкування з Джонні, який став моїм близьким другом, було недоречним та непрофесійним", — відверто розповіла Камілла у відповідь на чутки про можливий роман адвокатки та її підзахисного.

Камілла додала, що є "дуже тактильною людиною", тому обійми з Деппом не означають зразу романтичні стосунки. Плюс, Васкес дуже хотіла підтримати актора, за її словами.

[ + – ] Джонні Депп зі своєю адвокаткою

"Ця людина боролася за своє життя. Коли я бачила, як йому щодня доводиться сидіти і слухати найжахливіші звинувачення, це просто розбивало мені серце. І якщо я могла хоч якось втішити його, то робила це: я тримала його за руку і давала йому зрозуміти, що ми поруч і боротимемося за нього, бо він на це заслужив", — додала адвокат, яка, як виявилося, давно перебуває у щасливих стосунках, тому роману з Деппом не було місця в її житті.

[ + – ] Адвокатка Джонні Деппа Камілла Васкес

А після переможної справи Камілла Васкес отримала підвищення. Жінка стала партнером в адвокатській фірмі, у якій працювала.

Нагадаємо, Джонні Депп виграв суд у своєї колишньої дружини Ембер Герд. Тепер акторка повинна виплатити 15 млн доларів компенсації своєму колишньому коханому за зруйновану кар'єру та імідж. Проте голлівудська знаменитість може відмовитися від грошей ексдружини.

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