Адвокатка Джонні Деппа розповіла, чому ніколи не стала б із ним зустрічатися

Справа Джонні Деппа принесла Каміллі Васкес велику популярність, тому інтерес до її особистого життя не вщухає навіть через деякий час після гучного судового процесу.

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40-річна адвокатка Камілла Васкес, яка допомогла голлівудській суперзірці Джонні Деппу здобути перемогу в суді над колишньою дружиною Ембер Герд, зізналась, що ніколи не мала романтичних стосунків із зіркою "Піратів Карибського моря", і надалі вони в принципі неможливі, повідомляє Extra.

Ці слова прозвучали через майже два роки після судового процесу.

"Я б ніколи. Дозвольте мені просто заявити про це офіційно. Ніколи не зустрічалася з Джонні Деппом. Ніколи б не зустрічалася з Джонні Деппом. Я думаю, що він прекрасна людина... Він не мій тип", — заявила юристка.

Васкес спростувала роман із Деппом

Васкес, яка швидко прославилася завдяки своїй роботі над цією справою, зазначила, що її перші зустрічі з Деппом показали їхні разюче різні погляди.

"Я пам'ятаю, що, можливо, після 30 або 40 хвилин розмови з ним, я пам'ятаю, як у мене був позатілесний досвід, і я дивилася на нього і думала: "Він бачить світ зовсім інакше, ніж я". Він безумовно використовує іншу частину свого мозку, він такий художник", — згадує вона.

За словами Камілли, вона досі не дивилася "Піратів Карибського моря", де Депп зіграв капітана Джека Горобця. Вона знала його за роллю у фільмі "Шоколад".

Васкес закінчила Університет Південної Каліфорнії, отримавши ступінь бакалавра в галузі мистецтв, комунікацій і політології 2006 року. Вільно розмовляючи іспанською, вона навчалася в Південно-Західній юридичній школі в Лос-Анджелесі з 2007 до 2010 року і працювала в одній юридичній фірмі, перш ніж приєднатися до своєї нинішньої практики, Brown Rudnick LLP, як юрист.

Камілла спеціалізується на "позовах про наклеп на стороні позивача, а також має додатковий досвід у судових розглядах у спорах за контрактами, справах, пов'язаних із бізнесом, і позовах, пов'язаних із працевлаштуванням".

Вона також вказана як така, що має "великий досвід вирішення паралельних проблем управління репутацією і кризових комунікацій, що виникають у зв'язку з цими зобов'язаннями". У неї немає публічних профілів у соціальних мережах.

У червні 2022 року Васкес уже відповідала на чутки про її роман зі своїм зірковим клієнтом. За її словами, вона просто робила свою роботу. Адвокатка також сказала, що є "дуже тактильною людиною", тому обійми з Деппом не означають одразу романтичні стосунки. Таким чином вона хотіла підтримати актора.

Раніше Фокус писав, хто став новим зірковим клієнтом Камілли.