Адвокатка Джонні Деппа Камілла Васкес знайшла нового зіркового клієнта

Нова підзахисна Васкес — акторка К'Оріанка Кілчер.

39-річна адвокатка Камілла Васкес, яка прославилася після того, як допомогла Джонні Деппу виграти справу про наклеп проти його колишньої дружини Ембер Герд, тепер захищатиме зірку "Єллоустона" К'Оріанку Кілчер у суді в справі про шахрайство з допомогою з інвалідності після того, як акторку звинуватили в "обмані $90 тисяч", пише Daily Mail.

32-річна Кілчер судиться проти штату Каліфорнія на $90 тисяч після того, як раніше цього року їй пред'явили звинувачення у двох кримінальних злочинах щодо компенсації працівникам.

У розслідуванні, опублікованому влітку Департаментом страхування Каліфорнії, стверджується, що Кілчер "шахрайським шляхом отримала понад $90 тисяч у вигляді допомоги з непрацездатності" й надала медичним працівникам неправдиві відомості про свої травми.

За інформацією страхового департаменту, під час зйомок фільму "Дора та Загублене місто" в жовтні 2018 року Кілчер нібито пошкодила шию та праве плече. Через рік акторка повідомила лікарю, який займався страховим відшкодуванням, що їй запропонували роботу, але вона не могла погодитися на неї через сильний біль у шиї через травму.

[ + – ] К'Оріанка Кілчер у фільмі "Дора та Загублене місто" Фото: qorianka/instagram

Пізніше розслідування встановило, що Кілчер знімалася в серіалі "Єллоустоун" протягом кількох місяців у 2019 році в період, коли вона стверджувала, що є непрацездатною, повідомили в департаменті:

"Згідно із записами, вона повернулася до лікаря та почала отримувати допомогу з інвалідності через п'ять днів після останньої роботи в серіалі".

Із 2019 до 2021 року Кілчер отримала $96 838.

[ + – ] К'Оріанка Кілчер

У травні Кілчер було звинувачено.

Акторка здобула популярність у 2005 році, коли їй було 15 років. Вона знялася в ролі Покахонтас у номінованому на премію фільмі "Новий світ". Далі була стрічка "Сила небагатьох", а потім головна роль у фільмі 2009 року "Принцеса Каюлані", де вона зіграла принцесу під час повалення гавайської монархії.

Кілчер також знялася у фільмах "Неверленд", "Вогняне світло", серіалі "Алієніст" і в ролі колишньої дружини Ченнінга Татума в драмі "Лулу та Бріггс".

Нагадаємо, Камілла Васкес урятувала пенсіонера на висоті 12 кілометрів. Нещодавно стало відомо, що вона знову захищатиме Деппа, але вже в іншій справі.