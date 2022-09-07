Адвокат Джонни Деппа Камилла Васкес нашла нового звездного клиента

Новая подзащитная Васкес – актриса К'Орианка Килчер.

39-летняя адвокат Камилла Васкес, прославившаяся после того, как помогла Джонни Деппу выиграть дело о клевете против его бывшей жены Эмбер Херд, теперь будет защищать звезду "Йеллоустона" К'Орианку Килчер в суде по делу о мошенничестве с пособиями по инвалидности после того, как актрису обвинили в "обмане на $90 тысяч", пишет Daily Mail.

32-летняя Килчер судится против штата Калифорния на $90 тысяч после того, как ранее в этом году ей было предъявлено обвинение в двух уголовных преступлениях по поводу компенсации работникам.

В расследовании, опубликованном летом Департаментом страхования Калифорнии, утверждается, что Килчер "мошенническим путем получила более $90 тысяч в виде пособий по нетрудоспособности" и предоставила медицинским работникам ложные сведения о своих травмах.

По информации страхового департамента, во время съемок фильма "Дора и Затерянный город" в октябре 2018 года Килчер якобы повредила шею и правое плечо. Год спустя актриса сообщила врачу, занимавшемуся страховым возмещением, что ей предложили работу, но она не могла согласиться на нее из-за сильной боли в шее из-за травмы.

[ + – ] К'Орианка Килчер в фильме "Дора и Затерянный город" Фото: qorianka/instagram

Позже расследование установило, что Килчер снималась в сериале "Йеллоустоун" в течение нескольких месяцев в 2019 году в период, когда она утверждала, что является нетрудоспособной, сообщили в департаменте:

"Согласно записям, она вернулась к врачу и начала получать пособие по инвалидности через пять дней после последней работы в сериале".

С 2019 по 2021 год Килчер получила $96 838.

[ + – ] К'Орианка Килчер

В мае Килчер было предъявлено обвинение.

Актриса получила известность в 2005 году, когда ей было 15 лет. Она снялась в роли Покахонтас в номинированном на премию фильме "Новый мир". Далее была картина "Сила немногих", а затем – главная роль в ленте 2009 года "Принцесса Кайулани", где она сыграла принцессу во время свержения гавайской монархии.

Килчер также снялась в фильмах "Неверленд", "Огненный свет", сериале "Алиенист" и в роли бывшей жены Ченнинга Татума в драме "Лулу и Бриггс".

Напомним, Камилла Васкес спасла пенсионера не высоте 12 километров. Недавно стало известно, что она будет снова защищать Деппа, но уже по другому делу.