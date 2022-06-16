Камилла Васкес будет защищать Деппа по новому делу

Актера снова обвинили в рукоприкладстве и унижении достоинства.

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59-американский актер Джонни Депп так вдохновился победой над бывшей женой Эмбер Херд в деле о клевете, что без раздумий готов ввязаться в новый суд, где будет отбиваться от предъявленных ему обвинений в том, что в 2017 году он напал на члена съемочной группы фильма "Город лжи" и дважды ударил его. Иск подал партнер Деппа по картине Грег "Рокки" Брукс, а защищать Джонни будет Камила Васкес, которая помогла выиграть ему громкий иск против Херд, сообщает Daily Mail.

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Вместе с Васкес к защите актера присоединится адвокат Рэндалл Смит.

На Деппа подали в суд за то, что он "злонамеренно и насильственно" дважды ударил Брукса кулаком по ребрам, прежде чем заявил, что заплатит менеджеру локации $100 тысяч за то, чтобы тот "ударил его по лицу" в апреле 2017 года, когда они снимали криминальную драму.

В юридических документах Грегга член команды резко критиковал Деппа за его поведение, утверждая, что действия были "преднамеренными и злонамеренными и совершены с целью заставить истца страдать от унижения".

Брукс также утверждал, что "опьянение и вспыльчивость Джонни создали враждебную, оскорбительную и небезопасную рабочую среду", что в конечном итоге привело к нападению на него со стороны Джонни во время съемок криминального триллера, когда он пытался ввести ограничения на разрешение на съемки во время поздней ночи.

Грегг утверждал, что в конце концов его уволили из фильма, когда он не захотел подписать отказ от права подать в суд в связи с инцидентом.

Но Депп утверждает, что его действия были направлены на самооборону, и говорит, что Брукс "провоцировал" других.

Судебный процесс должен начаться 25 июля.

Васкес, прославившаяся на процессе актера, была повышена до партнера юридической фирмы Brown Rudnick, в которой работает. Во время судебного процесса ей приписывали роман со звездным клиентом, однако она опровергла все эти домыслы.

Тем временем адвокаты Деппа утверждают, что он может простить Эмбер Херд долг в размере свыше $8 млн, которые она обязана выплатить по решению суда, если актриса не будет подавать апелляцию.

В свою очередь Херд заявила, что разочарована вердиктом присяжных, и набросилась на бывшего супруга с новой порцией обвинений.