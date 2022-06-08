Эмбер Херд набросилась на Джонни Деппа с новыми обвинениями

Херд уверена, что права женщин "движутся назад", и не может смириться с проигрышем.

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Проигравшая суд о клевете бывшему мужу Джонни Деппу актриса Эмбер Херд не готова мириться со своим поражением и триумфом победителя. Так, она раскритиковала Джонни за публикацию видео в TikTok с 7,4 млн подписчиков, которое тот создал как благодарность своим поклонникам, и заявила, что "права женщин попраны", пишет Daily Mail.

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"Всем моим самым ценным, верным и непоколебимым сторонникам. Мы везде были вместе, мы все видели вместе. Мы вместе прошли один и тот же путь. Мы поступили правильно вместе, и все потому, что вам не все равно. А теперь мы все вместе будем двигаться вперед. Вы, как всегда, мои работодатели, и мне не остается ничего, кроме того, чтобы сказать вам спасибо, кроме как просто сказать спасибо. Так что спасибо вам. Моя любовь и уважение, JD", – говорится в 30-секундном ролике.

Больше всего Эмбер задели слова Деппа "Мы вместе будем двигаться вперед".

"Поскольку Джонни Депп говорит, что он "движется вперед", права женщин движутся назад. Послание вердикта к жертвам домашнего насилия заключается в том, чтобы… бояться вставать и высказываться", – заявила она.

Суд, длившийся 6,5 недель, транслировался сразу на нескольких платформах, и зрители стали свидетелями самых грязных тайн из жизни бывших супругов. Тем не менее, изначально симпатии публики были на стороне Деппа, который не смотрел в глаза экс-супруге. В итоге суд присяжных пришел к выводу, что Эмбер таки оклеветала актера, и присудил ей выплатить ему свыше $8 млн. В свою очередь Джонни признан виновным по одному пункту из четырех по встречному иску Херд. Ему придется отстегнуть ей $2 млн.

Херд уже понесла первые серьезные потери. ее вырезали из второй части "Аквамена". А вот адвокат Деппа Камилла Васкес, с которой ему приписывали роман, пошла на повышение в своей юридической фирме.

"Васкес была ключевым членом судебной команды, которая 1 июня 2022 года выиграла суд присяжных в отношении актера Джонни Деппа в его судебном процессе о диффамации против бывшей жены Эмбер Херд. Исторически мы откладывали это объявление на конец нашего финансового года. Но выступление Камиллы во время суда над Джонни Деппом доказало миру, что она готова сделать следующий шаг прямо сейчас. Мы невероятно гордимся ею и с нетерпением ждем того, чего она добьется в качестве нашего нового партнера"., – заявили в компании.

[ + – ] Камилла Васкес, адвокат Деппа, пошла на повышение Фото: Скриншот

Напомним, чем опасен вердикт присяжных для активистов и СМИ, а также что будет с Херд, если она не заплатит Джонни Деппу.