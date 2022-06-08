Ембер Герд накинулася на Джонні Деппа з новими звинуваченнями

Герд впевнена, що права жінок "рухаються назад" і не може змиритися з програшем.

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Акторка Ембер Герд, яка програла суд про наклеп колишньому чоловікові Джонні Деппу, не готова миритися зі своєю поразкою і тріумфом переможця. Так, вона розкритикувала Джонні за публікацію відео в TikTok з 7,4 млн підписників, яке той створив як подяку своїм шанувальникам, і заявила, що "права жінок знехтувані", пише Daily Mail.

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"Усім моїм найціннішим, вірним і непохитним прихильникам. Ми скрізь були разом, ми все бачили разом. Ми разом пройшли один і той же шлях. Ми зробили правильно разом, і все тому, що вам не байдуже. А тепер ми всі разом рухатимемося вперед. Ви, як завжди, мої роботодавці, і мені не залишається нічого, крім того, щоб сказати вам спасибі, крім як просто сказати спасибі. Так що спасибі вам. Моя любов та повага, JD", — йдеться в 30-секундному ролику.

Найбільше Ембер зачепили слова Деппа "Ми разом рухатимемося вперед".

"Оскільки Джонні Депп каже, що він "рухається вперед", права жінок рухаються назад. Послання вердикту до жертв домашнього насильства полягає в тому, щоб боятися вставати й висловлюватися", — заявила вона.

Суд, що тривав 6,5 тижнів, транслювався відразу на декількох платформах, і глядачі стали свідками найбрудніших таємниць із життя колишнього подружжя. Проте спочатку симпатії публіки були на боці Деппа, який не дивився в очі ексдружині. У результаті суд присяжних дійшов висновку, що Ембер таки обмовила актора, і присудив їй виплатити йому понад $8 млн. Зі свого боку Джонні визнаний винним за одним пунктом із чотирьох за зустрічним позовом Герд. Йому доведеться відстебнути їй $2 млн.

Герд вже зазнала перших серйозних втрат. Її вирізали із другої частини "Аквамена". А ось адвокатка Деппа Камілла Васкес, з якою йому приписували роман, пішла на підвищення у своїй юридичній фірмі.

"Васкес була ключовим членом судової команди, яка 1 червня 2022 року виграла суд присяжних щодо актора Джонні Деппа в його судовому процесі про дифамацію проти колишньої дружини Ембер Герд. Історично ми відкладали це оголошення на кінець нашого фінансового року. Але виступ Камілли під час суду над Джонні Деппом довело світові, що вона готова зробити наступний крок прямо зараз. Ми неймовірно пишаємося нею і з нетерпінням чекаємо на те, чого вона доб'ється як наша нова партнерка", — заявили в компанії.

[ + – ] Камілла Васкес, адвокатка Деппа, пішла на підвищення Фото: Скриншот

Нагадаємо, чим небезпечний вердикт присяжних для активістів та ЗМІ, а також що буде з Герд, якщо вона не заплатить Джонні Деппу.