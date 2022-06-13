Эмбер Херд впервые прокомментировала вердикт суда

Актриса явилась на шоу Today, где пожаловалась на влияние соцсетей на присяжных

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Не утихают страсти по поводу вердикта присяжных на суде между Джонни Деппом и его бывшей женой Эмбер Херд. Херд, как мы помним, проиграла, и уже дала интервью Саванне Гатри из шоу Today на канале NBC. Об этом пишет Daily Mail.

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36-летняя актриса заявила, что судебный процесс был представлен "несправедливо", а также на решение присяжных повлияли многочисленные сообщения и посты в соцсетях, которые выставляли ее в дурном свете.

Также она предположила, что свидетели, которых вызвали для дачи показаний от имени Деппа, не дали точного представления о том, что происходило в ее браке.

[ + – ] Эмбер Херд на шоу Саванны Гатри Фото: Скриншот

Это был первый раз, когда Херд решила высказаться публично и самостоятельно, а не через своих юристов. Впрочем, она процитировала многие их замечания.

Ранее ведущая Саванна Гатри брала интервью у юридической команды Деппа, так что Херд заявила, что она, во время суда столкнулась с "ненавистью и язвительностью".

"Даже тот, кто уверен, что я заслуживаю всей этой ненависти и сарказма, даже если вы думаете, что я лгу, вы все равно не можете, глядя мне в глаза, заявить, что в Сети правильно освещали весь этот процесс!", — заявила Херд.

Обсуждая свидетелей, актриса заявила, что на них подействовала харизма ее бывшего мужа.

"Я их не виню, я действительно их понимаю, он их любимый персонаж, и люди чувствуют, что знают его. Он ведь фантастический актер. Но как они могли, выслушав три с половиной недели показаний, не поверить ни одному моему слову?", — расстроилась Херд.

На следующий день после вынесения вердикта адвокат Херд Элейн Чарлсон Бредхофт сообщила, что они обжалуют приговор и заявила, что у ее клиентки нет 8,35 миллионов долларов, которые, согласно решению суда, она должна выплатить Деппу.

В то же время адвокаты Деппа Камилла Васкес и Бенджамин Чу во время интервью с Гатри заявили, что любые предположения о том, что социальные сети сыграли роль в вердикте присяжных, "совершенно ложные".

[ + – ] Адвокаты Деппа на шоу Фото: Скриншот

"Я считаю, что социальные сети не сыграли никакой роли, это было решение, принятое присяжными на основании доказательств. ", — сказал Чу.

К слову, Херд на интервью прилетела на частном самолете. И это после того, как она заявила о своих финансовых проблемах. Журналисты выяснили, что во время суда, она снимала роскошный особняк в Вирджинии и вела довольно расточительный образ жизни.

Хотя Джонни Депп превзошел его в тратах. Он тратил свое 600-миллионное состояние на дома, антиквариат и вещи своих любимых знаменитостей вроде Марлона Брандо, с которым он снимался в фильме "Храбрец".