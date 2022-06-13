Ембер Герд уперше прокоментувала вердикт суду між нею і Джонні Деппом

Акторка з'явилася на шоу Today, де поскаржилася на вплив соцмереж на присяжних.

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Не вщухають пристрасті щодо вердикту присяжних на суді між Джонні Деппом і його колишньою дружиною Ембер Герд. Герд, як ми пам'ятаємо, програла і вже дала інтерв'ю Савані Гатрі із шоу Today на каналі NBC. Про це пише Daily Mail.

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36-річна акторка заявила, що судовий процес був представлений "несправедливо", а також на рішення присяжних вплинули численні повідомлення і дописи у соцмережах, які виставляли її у поганому світлі.

Також вона припустила, що свідки, яких викликали для свідчень від імені Деппа, не дали точного уявлення про те, що відбувалося в її шлюбі.

[ + – ] Ембер Герд на шоу Саванни Гатрі Фото: Скриншот

Це був перший раз, коли Герд вирішила висловитися публічно та самостійно, а не через своїх юристів. Утім, вона процитувала багато їхніх зауважень.

Раніше ведуча Саванна Гатрі брала інтерв'ю у юридичної команди Деппа, тож Герд заявила, що вона під час суду зіткнулася з "ненавистю та уїдливістю".

"Навіть той, хто впевнений, що я заслуговую на всю цю ненависть і сарказм, навіть якщо ви думаєте, що я брешу, ви все одно не можете, дивлячись мені в очі, заявити, що в мережі правильно висвітлювали весь цей процес!" — заявила Херд.

Обговорюючи свідків, акторка заявила, що на них вплинула харизма її колишнього чоловіка.

"Я їх не звинувачую, я дійсно їх розумію, він їхній улюблений персонаж, і люди відчувають, що знають його. Адже він фантастичний актор. Але як вони могли, вислухавши три з половиною тижні свідчень, не повірити жодному моєму слову?" — засмутилася Герд.

Наступного дня після винесення вердикту адвокатка Герд Елейн Чарлсон Бредхофт повідомила, що вони оскаржать вирок і заявила, що її клієнтка не має 8,35 мільйонів доларів, які, згідно з рішенням суду, вона має виплатити Деппу.

Водночас адвокати Деппа Камілла Васкес і Бенджамін Чу під час інтерв'ю з Гатрі заявили, що будь-які припущення про те, що соціальні мережі відіграли роль у вердикті присяжних, "абсолютно хибні".

[ + – ] Адвокати Деппа на шоу Фото: Скриншот

"Я вважаю, що соціальні мережі не зіграли жодної ролі, це було рішення, ухвалене присяжними на підставі доказів", — сказав Чу.

До речі, Герд на інтерв'ю прилетіла приватним літаком. І це після того, як вона заявила про свої фінансові проблеми. Журналісти з'ясували, що під час суду вона знімала розкішний маєток у Вірджинії та вела досить марнотратний спосіб життя.

Хоча Джонні Депп перевершив його у витратах. Він витрачав свої 600-мільйонні статки на будинки, антикваріат і речі своїх улюблених знаменитостей на кшталт Марлона Брандо, з яким він знімався у фільмі "Хоробрий".