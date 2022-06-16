Камілла Васкес захищатиме Деппа в новій справі

Актора знову звинуватили в рукоприкладстві та приниженні гідності.

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59-американський актор Джонні Депп так надихнувся перемогою над колишньою дружиною Ембер Герд у справі про наклеп, що без роздумів готовий увійти до нового суду, де відбиватиметься від пред'явлених йому звинувачень у тому, що у 2017 році він напав на члена знімальної групи фільму "Місто брехні" і двічі вдарив його. Позов подав партнер Деппа по картині Грег "Роккі" Брукс, а захищатиме Джонні Каміла Васкес, яка допомогла виграти йому гучний позов проти Герд, повідомляє Daily Mail.

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Разом із Васкес до захисту актора приєднається адвокат Рендалл Сміт.

На Деппа подали до суду за те, що він "зловмисно та насильно" двічі вдарив Брукса кулаком по ребрах, перш ніж заявив, що заплатить менеджеру локації $100 тисяч за те, щоб той "вдарив його по обличчю" у квітні 2017 року, коли вони знімали кримінальну драму.

У юридичних документах Грега член команди різко критикував Деппа за його поведінку, стверджуючи, що дії були "навмисними й зловмисними й скоєні з метою змусити позивача страждати від приниження".

Брукс також стверджував, що "сп'яніння та запальність Джонні створили вороже, образливе та небезпечне робоче середовище", що в кінцевому підсумку призвело до нападу на нього з боку Джонні під час зйомок кримінального трилера, коли він намагався ввести обмеження на дозвіл на зйомки під час пізньої ночі.

Грег стверджував, що врешті його звільнили з фільму, коли він не захотів підписати відмову від права подати до суду у зв'язку з інцидентом.

Але Депп стверджує, що його дії спрямовані на самооборону і каже, що Брукс "провокував" інших.

Судовий процес має розпочатися 25 липня.

Васкес, яка прославилася на процесі актора, підвищена до партнера юридичної фірми Brown Rudnick, у якій працює. Під час судового процесу їй приписували роман із зірковим клієнтом, проте вона спростувала всі ці домисли.

Тим часом адвокати Деппа стверджують, що він може вибачити Ембер Герд борг у розмірі понад $8 млн, які вона зобов'язана виплатити за рішенням суду, якщо акторка не подаватиме апеляцію.

Зі свого боку Герд заявила, що розчарована вердиктом присяжних і накинулася на колишнього чоловіка з новою порцією звинувачень.