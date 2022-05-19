У Джонні Деппа роман із його адвокаткою. Камілла Васкес прокоментувала чутки

Шанувальники голлівудського актора продовжують будувати домисли про його нові романтичні стосунки.

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У адвоката Джонні Деппа Камілли Васкес ціла юрба шанувальників. Фанати голлівудського актора підозрюють, що між актором та його правовою захисницею давно щось більше, ніж просто робочі стосунки. Нещодавно домисли отримали непряме підтвердження. На запитання журналістів, чи зустрічається Васкес із Джонні Деппом, вона загадково хихикнула і кокетливо відкинула волосся в сторони, помахавши юрбі шанувальників, так і не давши чіткої відповіді "так" чи "ні". Про це повідомляє Daily mail.

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Фанатам Джонні Деппа подобається, як адвокатка захищає знаменитість у суді. Шанувальники публікують у Twitter свої фотографії у футболках із написом "I Heart Camille Vasquez" та меми, на яких Васкес постає скандинавським богом грому Тором.

Як пише видання, шанувальники настільки сильно хочуть, щоб чутки про роман Деппа та Васкес виявилися правдою, що запустили в TikTok вірусне відео, на якому парочка під звуки романтичної музики обмінюється багатозначними поглядами під час судових слухань, чіпає один одного за руки та перешіптується.

[ + – ] Адвокатка Камілла Васкес обіймає Джонні Деппа після судового засідання Фото: Getty Images

Нагадаємо, 37-річна Камілла Васкес представляє в суді інтереси Джонні Деппа у справі проти його колишньої дружини Ембер Герд. Голлівудський актор планує відсудити в акторки 50 мільйонів доларів за необґрунтовані, на його переконання, підозри в домашньому насильстві. Після скандального розлучення та заяв акторки про те, що Депп нібито бив її, репутація актора сильно постраждала, його перестали запрошувати в топові багатомільйонні кінопроєкти.

Чутки про романтичний зв'язок Джонні Деппа та його правової захисниці мусуються в закордонних таблоїдах з минулого тижня. Приводом для домислів стали відеозаписи судового слухання, на якому 58-річний актор мило усміхається до своєї адвокатки, а також обіймається з нею після завершення засідання.

Офіційних коментарів, як і раніше, немає. Пара вважає за краще зберігати інтригу і тримати інтерес фанатів, який необхідний їм, щоб виграти справу проти Ембер Герд.

Фокус раніше розповідав, що колишню дружину Джонні Деппа одного разу заарештовували за домашнє насильство. Як з'ясувалося, кілька років тому вона напала на свою колишню дівчину на очах двох поліцейських. Акторку затримали, але пізніше зняли всі підозри.

Також Фокус розповідав, що адвокати Джонні Деппа продемонстрували суду присяжних романтичний щоденник колишнього подружжя. Виявилось, що замість любовних записів Ембер Герд погрожувала Джонні Деппу. Акторка заперечує такі заяви з боку команди адвокатів її колишнього чоловіка та стверджує, що ніколи не завдавала фізичного болю нікому зі своїх колишніх коханих.