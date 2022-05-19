У Джонни Деппа роман с его адвокатом. Камилла Васкес прокомментировала слухи

Поклонники голливудского актера продолжают строить домыслы о его новых романтических отношениях.

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У адвоката Джонни Деппа Камиллы Васкес целая толпа поклонников. Фанаты голливудского актера подозревают, что между актером и его правовой защитницей давно нечто большее, чем просто рабочие отношения. Недавно домыслы получили косвенное подтверждение. На вопрос журналистов, встречается ли Васкес с Джонни Деппом, она загадочно хихикнула и кокетливо откинула волосы в стороны, помахав толпе поклонников, так и не дав четкого ответа "да" или "нет". Об этом сообщает Daily mail.

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Фанатам Джонни Деппа нравится, как адвокат защищает знаменитость в суде. Поклонники публикуют в Twitter свои фотографии в футболках с надписью "I Heart Camille Vasquez" и мемы, на которых Васкес предстает скандинавским богом грома Тором.

Как пишет издание, поклонники настолько сильно хотят, чтобы слухи о романе Деппа и Васкес оказались правдой, что запустили в TikTok вирусное видео, на котором парочка под звуки романтической музыки обменивается многозначительными взглядами во время судебных слушаний, трогает друг друга за руки и перешептывается.

[ + – ] Адвокат Камилла Васкес обнимает Джонни Деппа после судебного заседания Фото: Getty Images

Напомним, 37-летняя Камилла Васкес представляет в суде интересы Джонни Деппа по делу против его бывшей супруги Эмбер Херд. Голливудский актер планирует отсудить у актрисы 50 миллионов долларов за необоснованные, по его убеждению, подозрения в домашнем насилии. После скандального развода и заявлений актрисы о том, что Депп якобы избивал ее, репутация актера сильно пострадала, его перестали приглашать в топовые многомиллионные кинопроекты.

Слухи о романтической связи Джонни Деппа и его правовой защитницы муссируются в зарубежных таблоидах с прошлой недели. Поводом для домыслов стали видеозаписи судебного слушания, на котором 58-летний актер мило улыбается своему адвокату, а также обнимается с ней после завершения заседания.

Официальных комментариев по-прежнему нет. Пара предпочитает сохранять интригу и держать интерес фанатов, который необходим им, чтобы выиграть дело против Эмбер Херд.

Фокус ранее рассказывал, что бывшую супругу Джонни Деппа однажды арестовывали за домашнее насилие. Как выяснилось, несколько лет назад она напала на свою бывшую девушку на глазах у двух полицейских. Актрису задержали, но позже сняли все подозрения.

Также Фокус рассказывал, что адвокаты Джонни Деппа продемонстрировали суду присяжных романтический дневник бывших супругов. Оказалось, что вместо любовных записей Эмбер Херд угрожала Джонни Деппу. Актриса отрицает подобные заявления со стороны команды адвокатов ее бывшего супруга и утверждает, что никогда не причиняла физической боли никому из своих бывших возлюбленных.