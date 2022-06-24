Адвокат Деппа Камилла Васкес спасла пенсионера на высоте 12 км

За Васкес закрепилось прозвище "чудо-женщина".

37-летняя адвокат Камилла Васкес, которая защищада актера Джонни Деппа на суде против Эмбер Херд по делу о клевете, снова отличилась. Девушка помогла 70-летнему пассажиру, которому внезапно стало плохо на боррту самолета компании American Airlines, летевшего на высоте 12 км из Лос-Анджелеса в Нью-Йорк, сообщает TMZ.

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По информации очевидцев, Васкес бросилась на помощь мужчине, когда тот потерял сознание и ударился головой посередине пути. Камилла связалась по телефону со своим зятем, который работает врачом, и, следуя его инструкциям, начала помогать пенсионеру. Она проверила, не случился ли у мужчины сердечный приступ и нет ли признаков инсульта, проверила его пульс. Затем ей на помощь подоспел хирург, который тоже находился на борту.

В итоге самолет сменил курс и вернулся в Лос-Анджелес, где мужчину уже ждала карета скорой помощи, а затем улетел обратно.

Стюардесса, ставшая свидетелем происходящего, преподнесла Васкес две бутылки вина – "Мерло" и шампанское, а также назвала ее "чудо-женщиной".

После громкого судебного процесса между бывшими супругами-актерами Васкес стала знаменитой, и теперь за каждым ее шагом следят не менее пристально, чем за звездами первого эшелона Голливуда.

Совсем скоро она вступит в новый бой за честь и достоинство Джонни Деппа, который теперь будет судиться с бывшим партнером по фильму "Город лжи". Тот обвиняет его в рукоприкладстве и унижении. Напомним, адвокаты актера заявили, что он может простить Херд $8,3 млн, которые она должна ему заплатить по решению суда, если она не станет подавать апелляцию. В свою очередь Эмбер не намерена мириться с проигрышем и хочет донести миру свою правду. Для этого она решила написать книгу, где расскажет о браке со звездой. Таким образом Эмбер надеется поправить и сильно пошатнувшееся финансовое положение, поскольку совю карьеру в Голливуде считает законченной после проигрыша..