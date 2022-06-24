Адвокатка Деппа Камілла Васкес урятувала пенсіонера на висоті 12 км

За Васкес закріпилося прізвисько "диво-жінка".

37-річна адвокатка Камілла Васкес, яка захищала актора Джонні Деппа на суді проти Ембер Герд у справі про наклеп, знову відзначилася. Дівчина допомогла 70-річному пасажиру, якому раптово стало погано на борту літака компанії American Airlines, що летів на висоті 12 км із Лос-Анджелеса до Нью-Йорка, повідомляє TMZ.

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За інформацією очевидців, Васкес кинулася на допомогу чоловікові, коли той знепритомнів і вдарився головою посеред шляху. Камілла зв'язалася по телефону зі своїм зятем, який працює лікарем, і, дотримуючись його інструкцій, почала допомагати пенсіонеру. Вона перевірила, чи не трапився в чоловіка серцевий напад і чи немає ознак інсульту, перевірила його пульс. Потім їй на допомогу прийшов хірург, який теж був на борту.

У результаті літак змінив курс і повернувся в Лос-Анджелес, де на чоловіка вже чекала карета швидкої допомоги, а потім полетів назад.

Стюардеса, що стала свідком того, що сталося, піднесла Васкес дві пляшки вина — "Мерло" та шампанське, а також назвала її "диво-жінкою".

Після гучного судового процесу між колишнім акторським подружжям Васкес стала знаменитою, і тепер за кожним її кроком стежать не менш уважно, ніж за зірками першого ешелону Голлівуду.

Зовсім скоро вона вступить у новий бій за честь і гідність Джонні Деппа, який тепер судитиметься з колишнім партнером фільму "Місто брехні". Той звинувачує його в рукоприкладстві та приниженні. Нагадаємо, адвокати актора заявили, що він може пробачити Герд $8,3 млн, які вона повинна йому заплатити за рішенням суду, якщо вона не подаватиме апеляцію. У свою чергу Ембер не має наміру миритися з програшем і хоче донести до світу свою правду. Для цього вона вирішила написати книгу, де розповість про шлюб із зіркою. Таким чином Ембер сподівається поправити і фінансове становище, що сильно похитнулося, оскільки свою кар'єру в Голлівуді вважає закінченою після програшу.