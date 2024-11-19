Девушка Джонни Деппа спровоцировала слухи о женитьбе (фото)
Россиянка призналась, что сейчас помолвлена. В последние месяцы ей с американским актером приписывали роман.
61-летний голливудский актер Джонни Депп, вероятно, сделал предложение своей девушке, 28-летней россиянке Юлии Власовой. Об этом она сообщила в соцсетях.
Власову спросили, предлагали ли ей выйти замуж. Она ответила, что только в этом году дважды получала предложение руки и сердца. К тому же, прямо сейчас она помолвлена. Вероятно, речь идет о Джонни Деппе, с которым россиянка встречается последние месяцы.
Также россиянка, которая живет в Праге, призналась, что уже планирует детей и это произойдет "скоро".
Кроме этого, Власову спросили, где она хочет жить.
"Скорее всего это будет жизнь на 2 города и 2 страны. Москва\Париж", — ответила избранница голливудского актера.
Юлия Власова живет в Праге, где владеет студией макияжа и причесок, и где она впервые встретила Джонни Деппа на 55-м Международном кинофестивале в Карловых Варах в августе 2021 года.
В июле 2022 года ее видели вместе с актером на концерте Джеффа Бека в Праге.Важно
Избранница Деппа родом из пригорода Екатеринбурга. Она училась в Институте международных отношений в Москве, а впоследствии переехала в Чехию.
Отметим, что официального подтверждения планов Деппа жениться пока нет. Актер не комментировал изменений в личной жизни.
Два года назад звезда "Пиратов Карибского моря" закончил длительный и скандальный развод с актрисой Эмбер Херд. Она обвиняла Деппа в домашнем насилии, но суд оправдал тогда актера.
Еще раньше Джонни долгое время состоял в отношениях с Ванессой Паради, которая родила ему дочь Лили-Роуз и сына Джека.
Напомним, дочь Джонни Деппа отправилась в романтический отпуск.
Также Фокус писал о деталях новых отношений Джонни Деппа.