Девушка Джонни Деппа спровоцировала слухи о женитьбе (фото)

Россиянка призналась, что сейчас помолвлена. В последние месяцы ей с американским актером приписывали роман.

61-летний голливудский актер Джонни Депп, вероятно, сделал предложение своей девушке, 28-летней россиянке Юлии Власовой. Об этом она сообщила в соцсетях.

Власову спросили, предлагали ли ей выйти замуж. Она ответила, что только в этом году дважды получала предложение руки и сердца. К тому же, прямо сейчас она помолвлена. Вероятно, речь идет о Джонни Деппе, с которым россиянка встречается последние месяцы.

Девушка Джонни Деппа сказала, что помолвлена

Также россиянка, которая живет в Праге, призналась, что уже планирует детей и это произойдет "скоро".

Девушка Джонни Деппа планирует детей

Кроме этого, Власову спросили, где она хочет жить.

"Скорее всего это будет жизнь на 2 города и 2 страны. Москва\Париж", — ответила избранница голливудского актера.

Девушка Джонни Деппа хочет жить в Москве и Париже

Юлия Власова живет в Праге, где владеет студией макияжа и причесок, и где она впервые встретила Джонни Деппа на 55-м Международном кинофестивале в Карловых Варах в августе 2021 года.

В июле 2022 года ее видели вместе с актером на концерте Джеффа Бека в Праге.

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61-летний Джонни Депп встречается с 28-летней россиянкой (фото)

Избранница Деппа родом из пригорода Екатеринбурга. Она училась в Институте международных отношений в Москве, а впоследствии переехала в Чехию.

Отметим, что официального подтверждения планов Деппа жениться пока нет. Актер не комментировал изменений в личной жизни.

Два года назад звезда "Пиратов Карибского моря" закончил длительный и скандальный развод с актрисой Эмбер Херд. Она обвиняла Деппа в домашнем насилии, но суд оправдал тогда актера.

Юлия Власова и Джонни Депп

Еще раньше Джонни долгое время состоял в отношениях с Ванессой Паради, которая родила ему дочь Лили-Роуз и сына Джека.

Напомним, дочь Джонни Деппа отправилась в романтический отпуск.

Также Фокус писал о деталях новых отношений Джонни Деппа.