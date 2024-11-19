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Стиль життя

Дівчина Джонні Деппа спровокувала чутки про одруження (фото)

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Фото: Iuliia Vlasova\Instagram | Юлія Власова та Джонні Депп

Росіянка зізналася, що наразі заручена. Останніми місяцями їй з американським актором приписували роман.

61-річний голлівудський актор Джонні Депп, ймовірно, зробив пропозицію своїй дівчині, 28-річній росіянці Юлії Власовій. Про це вона повідомила в соцмережах.

Власову запитали, чи пропонували їй вийти заміж. Вона відповіла, що лише цього року двічі отримувала пропозицію руки і серця. До того ж, прямо зараз вона заручена. Ймовірно, мова йде про Джонні Деппа, з яким росіянка зустрічається останні місяці.

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Дівчина Джонні Деппа сказала, що заручена

Також росіянка, яка живе у Празі, зізналася, що вже планує дітей і це станеться "незабаром".

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Дівчина Джонні Деппа планує дітей

Окрім цього, Власову запитали, де вона хоче жити.

"Скоріше всього це буде життя на 2 міста і 2 країни. Москва\Париж", — відповіла обраниця голлівудського актора.

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Дівчина Джонні Деппа хоче жити в Москві та Парижі

Юлія Власова живе в Празі, де володіє студією макіяжу та зачісок, і де вона вперше зустріла Джонні Деппа на 55-му Міжнародному кінофестивалі в Карлових Варах у серпні 2021 року.

У липні 2022 року її бачили разом з актором на концерті Джеффа Бека в Празі.

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61-річний Джонні Депп зустрічається з 28-річною росіянкою (фото)

Обраниця Деппа родом з передмістя Єкатеринбурга. Вона навчалася в Інституті міжнародних відносин у Москві, а згодом переїхала до Чехії.

Зазначимо, що офіційного підтвердження планів Деппа одружитися наразі немає. Актор не коментував змін в особистому житті.

Два роки тому зірка "Піратів Карибського моря" закінчив тривале та скандальне розлучення з акторкою Ембер Герд. Вона звинувачувала Деппа в домашньому насильстві, але суд виправдав тоді актора.

Юлія Власова та Джонні Депп

Ще раніше Джонні тривалий час перебував у стосунках з Ванессою Параді, яка народила йому доньку Лілі-Роуз та сина Джека.

Нагадаємо, донька Джонні Деппа вирушила в романтичну відпустку.

Також Фокус писав про деталі нових стосунків Джонні Деппа.