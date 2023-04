Англійська глибинка замість Голлівуда. Джонні Депп зважився на несподіваний крок

Актор купив маєток у Сомерсеті ще у 2013 році, а тепер вирішив придбати і готель з пабом, розташований на одній вулиці з його маєтком.

59-річний голлівудський актор Джонні Депп, якого після звинувачень колишньої дружини Ембер Герд у домашньому насильстві різко "скасували", хоч і зміг захистити себе, довівши наклеп, і навіть повернутися до професії, вирішив диверсифікувати ризики. Він почав малювати картини, ставши успішним і дорогим художником, а тепер замислюється про купівлю британського готелю з пабом за 1,2 мільйона доларів, що належить Мелісі Сполдінг, нареченій Пола Голлівуда, судді The Great British Bake Off, пише The Sun.

Йдеться про готель Chequers Inn з пабом, що розташований недалеко від його маєтку в стилі абатства Даунтон у Сомерсеті вартістю 16,2 мільйона доларів.

"Депп обожнює паби, і так уже багато років. Джоні любить історію і вже говорив про бажання купити паб. Це просто в серці англійської сільської місцевості", — розповіло журналістам джерело.

Незважаючи на простакуватий зовнішній вигляд, Checkers Inn насправді досить "шикарний". Він обслуговує дорогі висококласні ярмарки, що, як повідомляється, відштовхнуло місцевих жителів. Один розчарований клієнт сказав виданню, що після того, як паб став популярним у багатіїв, там усе дуже подорожчало.

"Вони щойно випустили нове меню, справді першокласне шикарне меню – наприклад, морква, приготована на вугіллі, і так далі. Вони найняли нового кухаря, і він привів із собою всю свою команду", – розповідають люди.

Є надія, що після покупки Джонні зробить паб більш наближеним до простих людей, а його популярність додасть закладу ще більше клієнтів.

Маєток у Сомерсеті Депп купив ще у 2014 році. У будинку 12 спалень та вісім ванних кімнат. Однак на постійне місце проживання актор переїхав до Англії лише нещодавно, оскільки бажає знаходитися подалі від світських скандалів та бурхливого голлівудського життя.

В інтерв'ю журналу Somerset Life Депп розповів, що в захваті від цієї місцевості.

"Я просто люблю місця з характером. У мене є різні будинки в різних місцях, і всі вони означають для мене щось особливе. Чесно кажучи, я досить сором'язлива людина. Це одна з чудових особливостей Британії й особливо Сомерсета. Я просто можу бути собою – і це приємно", – сказав Депп, додавши, що місцеві жителі поважають його приватність і ніколи не переборщують із нав'язливою увагою.

"Я не проти, якщо люди хочуть автограф або коротку розмову, але не тоді, коли в мене є особистий час зі своєю сім'єю. Я можу ходити в магазини, не будучи оточеним людьми, які хочуть зробити селфі. Я не проти цього до певного моменту, але іноді таких людей стає занадто багато", — зазначив актор.

Раніше Фокус писав, що в Мережі з'явився перший офіційний трейлер історичної драми "Жанна Дюбаррі", де Джонні Депп зіграв роль французького короля Людовіка XV. Для зйомок у фільмі йому довелося заговорити французькою.